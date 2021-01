Quelles différences entre définition et résolution d’un écran (smartphone, téléviseur…) ?

On entend souvent parler de résolution et de définition d’écran quand on parle de smartphones, mais aussi au sujet des téléviseurs et des moniteurs. Ces deux notions étroitement liées sont pourtant bien différentes. On vous explique tout…

On utilise souvent à tort le terme résolution pour parler d’un nombre de pixels par un autre nombre de pixels : il s’agit en fait de la définition (même Samsung se trompe dans les réglages de ses smartphones). Par exemple la définition FullHD affiche 1920 x 1080 pixels (ou 1080 x 1920 pixels selon qu’on parle d’une TV en mode paysage ou d’un smartphone en mode portrait). Cela fait donc un paquet de pixels mes cadets : 2 073 600 pour être exact. Pour la 4K c’est du 3840 × 2160 ou du 4096 x 2160 soit entre 8 294 400 et 8 847 360 pixels. 4 fois plus donc…

Résolution et densité de pixels

Mais alors c’est quoi la résolution ? Il s’agit de la densité de pixels : le rapport entre la définition en pixels et la surface de l’écran en pouces carrés (in²). Oui oui cette unité qui est utilisée par…presque personne. Par exemple le Huawei P20 propose une diagonale d’écran de 5,84 pouces, mais pour obtenir sa surface il faut connaître la longueur de la dalle et sa largeur. C’est une donnée sur laquelle les fabricants ne communiquent pas trop puisqu’ils préfèrent parler de la diagonale. Pour le Huawei P20 nous avons trouvé que son écran fait 5,25 x 2,55 pouces (bon, pour être honnête : nous avons pris cet exemple du P20, car c’est un des seuls modèles sur lequel nous avons trouvé ces informations).

1/ En multipliant la longueur et la largeur, nous arrivons à une surface de 13,4 in².

2/ La définition du P20 est de 2224 x 1080 ce qui fait 2 401 920 pixels. En divisant ce chiffre par 13,4 on obtient environ 179 247 (pixels par pouce carré).

3/ La racine carrée (√) de ce chiffre est d’environ 423, ce qui donne 423 DPI (Dot Per Inch ou PPI – Pixel Per Inch ou PPP – Pixel Par Pouce).

Heureusement vous n’aurez pas à faire ces calculs savants puisque nous vous communiquons la résolution et la définition dans chacun de nos tests. En plus, nous avons simplifié ici puisqu’on oublie la notion de pitch (la distance entre les sous-pixels correspondant aux couleurs primaires et donc de la « taille » des pixels). Il faut juste se rappeler que la résolution est un élément bien plus important que la définition pour le confort de lecture ou de visionnage, car plus elle est faible et plus vous aurez l’impression de voir les pixels. En dessous de 250 DPI ce n’est pas top. Au-dessus de 400 c’est très bon et au-dessus de 500 c’est le top ! Mais uniquement pour les smartphones que nous tenons à moins de 30 cm de nos yeux ! Pour les télés c’est différent.

Les différences entre les smartphones et télévisions

Vous vous en doutez, plus il y a de pixels et mieux c’est, que ce soit sur de grands écrans ou de petits écrans, mais entre un smartphone Full HD (FullHD+ en vérité, car la définition à la mode est le 2400 x 1080 pixels en 19,5:9 ou 20:9) et une TV FullHD la surface est loin d’être la même. Il existe peu de smartphones 4K puisque seul Sony propose cette définition sur certains de ses appareils (à l’instar de l’Xperia 1 II par exemple qui propose du 3840 x 1644 pixels en 21:9 pour afficher du 643 DPI), mais la différence entre une TV et un téléphone c’est la distance de visionnage.

Sur les TV 4K, la résolution est de moins de 100 DPI et cela ne gêne pas du tout : vous n’allez en effet pas coller votre nez sur une dalle de 55 pouces de diagonale comme vous le feriez avec un smartphone de 6 pouces. Les pixels sont tout simplement plus gros sur des appareils… plus volumineux. Les fabricants de TV communiquent moins sur la résolution, car le ratio (16:9) et la définition sont globalement les mêmes.

