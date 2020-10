Quelle chaîne pour quel match ou compétition de football ? Le récapitulatif de la saison 2020/2021

Il est bien loin le temps où on pouvait regarder les matchs de Ligue 1 ou de Ligue des Champions gratuitement à la télé. Il faut maintenant payer, mais là encore c’est loin d’être simple ! Les droits TV des grands championnats et de la C1 sont octroyés pour quelques années et lorsqu’une chaîne les possède elle peut en revendre une partie à d’autres…

Au final on se retrouve un inextricable sac de nœuds et c’est encore plus compliqué cette année avec l’arrivée de Media Pro, un groupe audiovisuel espagnol qui vient de lancer la chaîne Téléfoot. Cette dernière vient s’ajouter à Canal+, RMC Sport et BeIN Sports. Pour y permettre de voir plus clair et d’être sûr de voir les matchs et les compétitions que vous voulez, nous vous avons fait un récapitulatif pour la saison 2020/2021. Vous y trouverez le tableau des différentes compétitions, les bouquets et les offres groupées des diffuseurs et le détail du programme sportif de chacune des chaînes…

1/ À chaque compétition ses chaînes !

Ligue des Champions

Téléfoot et RMC Sport diffusent toutes deux l'intégralité de la compétition.

Ligue 1

Téléfoot (8 matchs et toutes les grandes affiches) et Canal+ (2 matchs)

Ligue 2

Téléfoot (8 matchs) et BeIN Sports (les deux meilleures affiches de chaque journée)

Ligue Europa

Téléfoot et RMC Sport diffusent toutes deux l'intégralité de la compétition.

Premier League anglaise

Canal+ (au moins 1 match de chaque journée) et RMC Sport (intégralité de la compétition)

Liga espagnole

BeIN Sports diffuse les plus belles affiches

Bundesliga allemande

BeIN Sports diffuse les plus belles affiches

Serie A italienne

BeIN Sports diffuse les plus belles affiches

Primeira Liga portugaise

RMC Sport diffuse les plus belles affiches

Süper Lig turque

BeIN Sports diffuse les plus belles affiches

Euro 2020/21

TF1 et M6 (23 matchs sur les 51) et BeIN Sport (intégralité de la compétition)

FA Cup et Carabao Cup

BeIN Sports (les plus belles affiches de chaque tour)

2/ Les meilleurs bouquets et offres groupées

► RMC Sport & Téléfoot à 25,90 €/mois (engagement de 1 an) ou 29,90 €/mois (sans engagement)

Avec ce bouquet, vous faites un choix avisé puisque vous pourrez suivre la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Ligue 2, la Premiere League et la Ligue Europa. À moins de vous intéresser à un championnat européen en particulier, c'est l'offre ultime pour les fans de foot français.

► Canal+ & BeIN Sports à 25 €/mois (engagement de 2 ans) ou 15€/mois (sans engagement 100 % digital*)

L’offre «foot» de BeIN est très belle avec 3 des 5 championnats majeurs européens (Espagne, Italie, Allemagne) et Canal+ ajoute 2 matchs de L1 et 1 match de Premier League par journée. Bon, après Canal+ ne fait pas que du sport et il y a des séries et des films pour toute la famille (avec Disney+ en supplément)

*uniquement sur PC, mobile, tablette, Xbox et sur TV via Chromecast ou Airplay

► RMC Sport & BeIN Sports à 29,90 €/mois (engagement de 1 an) ou 35 €/mois (sans engagement)

Avec ce bouquet vous avez le droit à la Ligue des Champions, la Premiere League la Ligue Europa et tous les championnats majeurs européens (anglais, espagnol, italien et allemand), sauf le championnat de France ! C'est le seul sacrifice de ce bouquet très «foot».

3/ Le programme sportif et footballistique de chaque chaine

► RMC Sport : La C1 et tout le foot anglais ! Ligue des Champions

Ligue Europa

Premier League

Primeira Liga RMC Sport est diffuseur de la Ligue des Champions depuis quelques années, mais ce sera la dernière puisque pour 2021/2022, BeIN Sports et Canal+ récupéreront les droits. Reste que pour cette édition, c’est un média qui a l’expérience et proposent des émissions très sympas autour des matchs. C’est aussi la seule chaîne sur laquelle on trouve l’intégralité de la Premier League et le championnat portugais.

Autres sports diffusés : Basket (Jeep Elite , Euroleague, LFB, NCAA, Coupe de France, All Star Game), UFC, Premiership Rugby, Kick Boxing, Jeux Olympiques d'hiver, Red Bull Air Race & Crashed Ice.

► Téléfoot : le nouveau venu qui casse la baraque Ligue des Champions

Ligue Europa

Ligue 1

Ligue 2 Téléfoot est arrivé comme un chien dans un jeu de quilles en remportant la course aux droits de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions en association avec RMC Sport. Même si la nouvelle chaîne a eu un peu de mal à tisser des liens avec les opérateurs, SFR, Bouygues, Free, et plus récemment Orange, elle est maintenant incontournable sur toutes les box. Seul Canal+ est encore réticent à proposer une offre commune. Avec Téléfoot, vous avez les deux compétitions qui intéressent le plus la majorité des Français : la C1 et la L1.

Autres sports diffusés : il n'y a que du foot sur Téléfoot !

► Canal+ : le meilleur du foot anglais et français Ligue 1

Premier League En quelques années, l’offre foot de Canal+ s’est réduite à peau de chagrin. Il ne reste que deux matchs de Ligue 1 et un match de foot anglais par journée. C’est peu, mais cela peut vous suffire si vous souhaitez regarder un petit match sympa de temps en temps. Bien sûr, la force de Canal+ réside dans son offre cinéma et série monumentale…

Autres sports diffusés : Top 14, Moto GP, Formule 1

► beIN Sports : du foot européen en pagaille Euro 2020

Liga

Serie A

Bundesliga

Ligue 2

Süper Lig

FA Cup

Carabao Cup (Coupe de la Ligue Anglaise) Outre le prochain Euro, BeIN Sports propose les championnats espagnol, italien, allemand et turc. On trouve aussi quelques matchs de Ligue 2 et le meilleur des deux coupes anglaises, avec notamment la FA Cup : la plus ancienne des compétitions de football au monde (création en 1871). Les autres sports proposés sont aussi très attractifs.

Autres sports diffusés : European Rugby Champion Cup & European Rugby Challenge Cup, Test Match IRB, Rugby à XIII australien (NRL), NBA, WNBA, Wimbledon, WTA Tour, Coupe Davis, Fed Cup, Championnat de France de Handball Lidl Starligue, boxe, natation.