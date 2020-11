Quel VPN choisir ? Explications, tests, avis, comparatif des meilleurs VPN 2020

N°1 – CyberGhost

► Nombre de serveurs : 6278 / ► Nombre de pays : 90

CyberGhost est un VPN européen basé en Roumanie. Et au pays des vampires, on ne plaisante pas avec la sécurité ! Ce pays ne dispose en effet pas de loi imposant la conservation de données : vous êtes donc sûr de ne pas voir vos activités en ligne dévoilées. C’est aussi un VPN européen, vos données ne passent donc pas par des dictatures ou des paradis fiscaux. Pas de soucis au niveau du chiffrement : c’est de l’AES 256 bits à tous les étages et vous pouvez choisir votre protocole : OpenVPN, IKEv2 ou L2TP/IPSec. Vous n’y connaissez rien en VPN ? CyberGhost est très simple et sans réglages : pour se connecter, il suffit d’un seul bouton et l’appli choisira l’emplacement le plus rapide pour vous.

Disponible sur les principaux supports (Windows, MacOS, Android, iOS, Linux, plugins navigateurs, Amazon Fire TV & Fire Stick, etc.), il est possible de connecter jusqu’à 7 appareils sur un seul compte. L’interface est en français et tout a été pensé pour faciliter son utilisation. Vous voulez une IP dans un autre lieu ? CyberGhost est le VPN qui propose le plus de destinations différentes : 90 pays (6278 serveurs) !

On trouve aussi des serveurs optimisés pour les services VoD ou chaînes de TV : Netflix américain, japonais an anglais, le Disney+ US, ESPN, la BBC, mais aussi TF1 ou Canal+ France si vous êtes à l’étranger (avec une IP exotique, vous ne pouvez pas profiter de vos chaînes gratuites ou payantes en temps normal !). Bien sûr, CyberGhost propose les options les plus utiles : Tunnel App Split (pour faire passer certaines applis à travers le VPN en cas de besoin), un bloqueur de pub, une protection WiFi avancée, une protection contre les sites malveillants et un système anti-tracking. Notez aussi qu’il s’agit d’un des VPN les moins chers du moment avec une offre à 2 euros par mois !

Cyberghost : les prix 1 mois : 11,99 €/mois

1 an : 3,75 €/mois

3 ans (+3 mois gratuits) : 2 €/mois