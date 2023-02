Quel prix pour l’Oppo Find N2 Flip pliable ? Quelles performances ?

Un smartphone pliant de plus, un ! Cette fois-ci, c’est Oppo, marque chinoise détenue par BBK Eletronics (OnePlus…) qui vient d’annoncer un nouveau modèle. Le Find N2 Flip arrive donc sur le marché européen et il s’annonce plutôt performant.

Une première en Europe pour Oppo

La marque chinoise avait présenté son premier modèle de smartphone à clapet fin 2021. Le Find N n’était cependant disponible qu’en Chine, afin de mener des tests sur le marché intérieur. Mais aujourd’hui, l’entreprise se sent prête à attaquer le marché européen. Son concurrent principal est clairement Samsung : Oppo va jusqu’à proposer un nom similaire pour son modèle, le Flip, comme le concurrent coréen.

Au programme donc pour le Find N2 Flip, un smartphone pensé pour être pratique. Plutôt léger avec ses 192 grammes, il propose un écran de façade, celui qui reste accessible une fois plié, de plus de 3’’. Près de deux fois plus grand que celui de Samsung, qui n’est “que” de 1,9’’. Pratique pour accéder aux informations utiles (notifications, widgets…) sans avoir à ouvrir le clapet.

Find N2 Flip : des performances généreuses pour un pliant

Le smartphone à clapet d’Oppo va savoir séduire par ses capacités techniques. Malgré l’absence de la puce Snapdragon 8 Gen 2, produite par Qualcomm, l’appareil propose des performances quasiment égales à ses concurrents. Plutôt impressionnant. Pour ce résultat, il embarque ainsi la puce Dimensity 9000+, du constructeur MediaTek.

Bien sûr, un smartphone à clapet ne peut pas proposer les mêmes performances qu’un mobile conventionnel. Il s’agit de formats trop fins pour intégrer des éléments puissants. Pensés pour être pratiques et passe-partout, ils n’embarquent en conséquence pas des capteurs photos exceptionnels ou des systèmes de refroidissement avancés. Pour autant, le Find N2 Flip d’Oppo réussit à convaincre au sein de sa gamme.

Le Oppo Find N2 Flip sera disponible à la vente à partir du 28 février. La plupart des opérateurs français le proposent déjà à la précommande : Orange ou encore SFR les proposent déjà sur leurs boutiques. Pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, prévoyez un budget de 1 099€.