Quel prix pour la Google Pixel Tablet ? Amazon vend la mèche !

Il va y en avoir des annonces cette année du côté de Mountain View ! Arrivée massive de l’IA sur les services Google, annonce du Pixel 7a, possibles annonces sur le Pixel 8, mais aussi, et surtout, le grand retour du géant dans le secteur des tablettes. Depuis le désastre du Pixel Slate, on pensait que l’entreprise avait abandonné le domaine, mais que nenni ! Confirmée lors de la conférence I/O 2022, la Pixel Tablet rejoindra la grande gamme des Google Pixel, qui ne proposera donc plus uniquement que des smartphones.

Google Pixel Tablet : prix, informations… à quoi s’attendre ?

Elle devrait ainsi être lancée le 10 mai 2023, à l’occasion de la conférence Google I/O annuelle. Selon les informations communiquées depuis l’annonce, on s’attend à un format mixte, mêlant un format tablette classique, mais aussi une version avancée du Google Nest Hub, grâce à un socle de recharge sans fil équipé d’un haut-parleur. Niveau caractéristiques techniques, le modèle devrait intégrer certains éléments :

Écran LCD 10,95 pouces (27,8 cm)

8 Go de RAM, WiFi 6 et un modèle 5G

Processeur Tensor G2

Système Android 13 64 bits dédié

Google Pixel Tablet: 128 or 256GB, "Porcelain" or "Haze", pricing looks like 600-650 Euros. — Roland Quandt (@rquandt) April 19, 2023

Une fuite du journaliste allemand Roland Quandt nous permet d’apprendre aussi une information cruciale : le prix (hypothétique) de la future tablette de Google. Selon une fuite sur le site Amazon, celle-ci serait proposée aux alentours de 600 euros, avec deux versions de 128 ou 256 Go et deux coloris, porcelaine ou brume.

Un prix raisonnable ?

Le positionnement de Google avec sa Pixel Tablet semble être, comme pour ses gammes de smartphones, le haut de gamme. Dans ce contexte, le tarif annoncé est plutôt compétitif. À titre de comparaison, la Galaxy Tab S8 est proposée à 769 euros pour sa version 128 Go, 1 699 euros pour sa version Ultra 5G. Si le prix de la Google Pixel Tablet se confirme, il s’agira d’une politique tarifaire plus qu’attractive.

Pour en savoir plus, rendez-vous le 10 mai 2023 à la conférence Google I/O !