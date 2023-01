Quand YouPorn et PornHub contrôlent l’âge et l’identité des internautes

Depuis le 1er janvier de cette année, les habitant de la Louisiane devront prouver leur âge en montrant une pièce d’identité officielle pour pouvoir visiter des sites porno comme Pornhub, YouPorn ou Redtube.

La loi controversée, appelée loi 440, exige que les sites pour adultes filtrent leurs visiteurs en utilisant une « vérification raisonnable de l’âge ». Cette nouvelle loi s’applique à tous les sites dont le contenu représente au moins 33,3 % de matériel porno considéré comme « nuisible aux mineurs », selon les termes du projet de loi signé en juin dernier. Il n’est pas précisé comment sont calculés ces 33,3 %.

« La pornographie détruit nos enfants et ils y ont un accès illimité sur Internet. Si les diffuseurs de pornographie ne veulent pas être responsables, je pense que nous devons aller de l’avant et les tenir pour responsables ».

Laurie Schlegel – Membre de la Chambre des représentants de Louisiane

Une loi nécessaire ?

Laurie Schlegel, sexologue et membre de la Chambre des représentants de Louisiane affiliée au Parti Républicain a fait de la mise place de cette loi son cheval de bataille, expliquant que « Des recherches montrent que des enfants âgés de seulement six ans sont aujourd’hui exposés à la pornographie et qu’un visiteur sur dix de sites pornographiques a moins de dix ans. Cette situation n’est pas acceptable. Un chercheur a même déclaré que l’accès illimité des enfants à la pornographie extrême et graphique est « la plus grande expérience sociale non réglementée de l’histoire » et notre société en paie le prix. »

Personne n’aura l’audace de la contredire là-dessus, mais l’interdiction est-elle la solution quand on sait que le système mis en place par la Louisiane sera contournable par n’importe qui avec un simple VPN, une manoeuvre qui posera certainement peu de difficulté à un adolescent contemporain.

Hello from the surveillance state of Louisiana. People in Louisiana have to use their drivers license to go to pornhub. This is truly wild. Under his eye. https://t.co/uji6Jo3Tde pic.twitter.com/pVKEeVcCGw — Public Defendering (@fodderyfodder) January 2, 2023

…ou pas ?

Aux défenseurs de la vie privée et de la liberté d’expression qui montent au créneau, les partisans de la loi répondent que la confidentialité des internautes sera assurée et que les données privées resteront privées. Le système de controle basé sur LA Wallet, application qui permet de vérifier et confirmer son identité numériquement, est présenté comme fiable et confidentiel. Evidemment, ils ne vont pas dire le contraire.

Sur le site TechDirt on estime que cette loi « est un écran de fumée qui permet aux législateurs pudibonds de dissimuler leur désir de contrôler le contenu que même les adultes peuvent consommer (…) derrière des déclarations sur les préoccupations relatives à la santé et au bien-être des électeurs ».

Nul doute que ce genre d’affaire va se multiplier et faire couler encore beaucoup d’encre.