Quand sa popularité chute, Elon Musk tranche des têtes !

Elon Musk tente de comprendre comment fonctionne l’algorithme de Twitter et fait des essais bizarres en ce moment en publiant un simple point « . » ou en réglant son compte en mode privé pour voir qui pouvait voir ou pas ses messages. En fait, une chose l’agace : il n’est pas assez vu et il pense que les personnes qui étaient aux commandes avant lui avaient décidé de limiter le nombre de vues de ses tweets. Il faut dire que le « shadow ban » est quelque chose de fréquent pour les utilisateurs qui ne sont pas « dans le moule » de la bien-pensance : vous n’êtes pas banni, mais votre compte est muselé, personne ne voit vos tweets et vous ne gagnez aucun nouveau follower.

Il a donc réuni un groupe d’ingénieurs ce mardi 7 février pour avoir des réponses : « J’ai plus de 100 millions de followers et seulement des dizaines de milliers d’impressions ? [le nombre de vues de ses tweets, NDLR] C’est ridicule ! »

Un ingénieur a tenté de lui fournir une explication, preuves à l’appui : alors qu’au mois d’avril 2022, son score de popularité sur les moteurs de recherche était de 100 points, il n’est plus qu’à 9 points à présent. D’autres indicateurs montrent que son actualité intéresse moins les gens et qu’il n’y a rien au sein du code de Twitter qui limite les vues de ses tweets.

Rocket Man l’a mal pris et a juste tranché : « T’es viré. T’es viré. »

Éteindre les feux de poubelles : un super job

Dans l’article de The Verge, on apprend aussi que le moral n’est pas au beau fixe chez Twitter. À force de licencier des gens, il y a des pannes ou des nouveautés mal implémentées. Un employé expliquait qu’ils éteignaient les « feux de poubelles » les uns après les autres. Musk envoie des messages tard dans la nuit à ses employés pour leur demander de corriger un problème rencontré par une seule personne et lorsque le patron demande une chose, les employés terrifiés à l’idée de se faire virer donnent les réponses que le patron veut entendre.

« Quand on vous pose une question, vous vous la passez dans la tête et vous vous dites « quelle est la réponse la moins incendiaire que je puisse avoir ? » ».