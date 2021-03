QR code : ils seront bientôt obligatoires pour aller au resto

Dans un contexte de crise sanitaire, le gouvernement envisage la réouverture des restaurants. Des tests avec de QR codes vont dans les prochains jours être effectués à l’entrée des établissements encore ouverts.

À terme, ce dispositif aurait vocation à remplacer le cahier de rappel déjà mis en place. Rappelons que ces cahiers de rappel sont censés permettre aux restaurateurs de mieux gérer les clusters et ainsi prévenir plus facilement les éventuels cas contacts (et la marmotte…).

QR code dans les restos : la bêtise du gouvernement en phase de devenir réalité

Déjà à l’état de projet, le QR code pour aller au resto devrait voir le jour très prochainement. C’est Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État chargé du Tourisme qui l’a déclaré via son compte Twitter :

« Je réunirai la semaine prochaine les acteurs de l’hôtellerie et de la restauration. La réouverture nécessitera de prendre en compte la catégorie des lieux, le protocole sanitaire, l’application TousAntiCovid avec un QR Code. »

Le gouvernement se prépare donc à une réouverture progressive des restaurants, prévue si tout se passe bien, au mois d’avril 2021. Dans cette optique, son idée d’imposer le scan d’un QR Code via l’application TousAntiCovid serait alors prête à être mise en pratique.

Toujours selon le secrétaire d’État chargé du Tourisme, « le QR code sera obligatoire en terme d’affichage » dans les restaurants. « Il y a un certain nombre de sujets éthiques. Mais la responsabilité c’est aussi de ne pas être dans une démarche égoïste.»

À terme, si cette nouvelle mesure fait ses preuves durant les tests, elle viendrait donc renforcer celles déjà existantes à savoir, le respect d’un mètre de distance entre les tables avec 6 personnes au maximum, ainsi que le port du masque obligatoire aussi bien pour les clients que pour les salariés des restaurants (la blague continue…).

Dans la foulée de cette annonce, les professionnels de la restauration ont appelé le gouvernement à les avertir au moins trois semaines à l’avance afin qu’ils puissent se préparer au mieux à ces nouvelles dispositions.

Même si pour l’heure, aucune date n’a été annoncée, le projet semble d’ores et déjà être prêt à entrer en vigueur dans les jours ou semaines à venir. En effet, d’après Le Parisien, les imprimeurs ont été sollicités dans le but de lancer la production des affiches ou autocollants avec ce QR Code.

Une mesure prise par le gouvernement qui a pour objectif d’anticiper au mieux « un retour à la vie normale à la mi-avril ». Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : BFM TV