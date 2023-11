Publicité YouTube : un infernal problème sans solution ?

Si la publicité sur YouTube est une véritable pollution pour les utilisateurs de la plateforme, elle est malgré tout une composante essentielle du modèle d’affaires de Google. Entre colère des utilisateurs et résultats de l’entreprise, un compromis est-il possible ?

Si on déteste les publicités sur YouTube, il faut cependant reconnaître un point central. Ces petits contenus sponsorisés sont, malgré tout, au cœur de la gratuité de la plateforme. De sa création, en 2006, jusqu’en 2009, YouTube était un projet déficitaire pour Google. Un projet déficitaire à près de 2 milliards de dollars. Logiquement, l’entreprise a cherché un moyen de rentabiliser le site sans pour autant renoncer à son accès libre et gratuit.

Une entreprise doit être rentable

Cette solution est, vous l’aurez compris, la publicité. Insupportable, elle est malgré tout essentielle dans le système Google. Les contenus sponsorisés sont, en effet, les fondements de la rentabilité de la plateforme, ainsi que de sa pérennité. Avec le temps, les sources de revenus se sont bien sûr diversifiées : YouTube Premium, YouTube Music… Cependant, la publicité reste le cœur du réacteur financier de YouTube, représentant 22 milliards de dollars en 2022.

Sacré bénéfice ! Oui, c’est vrai, mais n’oublions pas que YouTube est avant tout la propriété d’une entreprise, qui cherche donc logiquement la rentabilité. Alors, la plateforme ne peut exister que tant qu’elle représente un intérêt stratégique, et donc économique, pour le géant de Mountain View. Si Google peut être critiqué sur de nombreux aspects, celui-ci n’est qu’une mise en application rationnelle des objectifs d’une entreprise.

Un inconfort pour l’utilisateur

Bon, tout cela est bien vrai, mais il n’en demeure pas moins que pour l’utilisateur, la publicité sur YouTube est devenue une véritable gêne. Plus que présente, elle est devenue envahissante, coupant nos programmes à tout bout de champ. En moyenne, une vidéo de 10 minutes est coupée 7 fois par des publicités. Avec un rythme de presque une interruption par minute, difficile de profiter d’un contenu en toute quiétude.

" Pour YouTube, la stratégie est claire : dégrader au maximum l’expérience gratuite avec bloqueur de publicité pour que la frustration vous pousse à accepter les annonces diffusées ou, encore mieux, à payer pour vous en défaire. Et justement, nous voulions savoir si cette méthode… pic.twitter.com/LYZF6HLyvZ — Francis Taquin (@FrancisTaquin) November 18, 2023

Et des publicités, Youtube en a pour tout le monde : dans les vidéos donc, mais aussi entre les vignettes, dans les recommandations, sous la barre de description… S’il n’y en a plus, il y en a encore. Et tout cela, c’est sans compter sur les publicités directement intégrées à votre vidéo.

Des créateurs sans intérêts

Car oui, un troisième acteur est concerné par la publicité sur YouTube : le créateur de contenu. Si celui-ci avait un intérêt direct en la matière jusqu’à ces dernières années, avec la rémunération par vue, ce n’est plus tant le cas aujourd’hui. Entre la baisse des revenus publicitaires consacrés aux créateurs (notamment liée à la brève apparition des YouTube Originals) ainsi que les démonétisations à outrance, le youtuber de 2023 ne se repose plus sur la publicité de la plateforme pour vivre.

Alors, pour compenser, les créateurs de contenus se tournent vers des opérations sponsorisées, les fameuses « Opé Spé ». Si certains intègrent celles-ci de manière originale à leurs contenus (JDG, Not Serious…), elles n’en demeurent pas moins de la pub dans la vidéo, entrecoupée d’autres publicités.

Quel compromis pour YouTube ?

Du coup, quelle est la solution ? Pour proposer une alternative, YouTube propose depuis plusieurs années sa formule Premium, garantie sans pub (sauf les « Opé Spé », donc). Oui, mais, cela signifie payer, et payer progressivement plus cher d’ailleurs. Si vous ne souhaitez pas payer, deux choix s’offrent à vous : subir la publicité ou quitter YouTube.

Mais quelle pourrait être la troisième voie ? Ici, difficile d’imaginer une solution acceptable par tout le monde. Un Premium moins cher ? Difficile de satisfaire une communauté habituée à la gratuité depuis 17 ans. Plus de publicité ? Complexe pour Google, qui n’investirait sans doute plus sur une plateforme sans avenir financier.

Chou blanc donc…