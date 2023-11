Publicité sur YouTube : les bloqueurs de pub bientôt de retour ?

L’arroseur arrosé ? Alors que YouTube a lancé depuis maintenant plusieurs mois une chasse intensive aux bloqueurs de publicités, voici que la plateforme de Google pourrait se prendre un retour de flamme en Europe. En cause, le script utilisé par YouTube pour détecter la présence, ou non, d’un ad blocker sur votre navigateur.

Derrière cette remise en question de la politique de YouTube se trouve Alexander Hanff, un défenseur de la vie privée en Europe. Selon lui, la méthode utilisée par la plateforme de Google transgresse le droit européen en matière de protection de la vie privée de l’utilisateur. Pourquoi vous demandez-vous ?

Today I filed a formal complaint against @YouTube with the @DPCIreland for their illegal deployment of #adblock detection technologies on the basis that such a deployment requires #consent under Article 5(3) of 2002/58/EC.#privacy #law #surveillancecapitalism

— That Privacy Guy (@alexanderhanff) October 19, 2023