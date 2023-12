Publicités sur YouTube : la nouvelle mesure pour les imposer

Il y a encore peu de temps, Google faisait preuve d’une certaine mansuétude en matière de publicité sur YouTube. Entendez par là que l’entreprise tolérait la présence de bloqueurs publicitaires et autres méthodes pour éviter les vidéos sponsorisées. Mais, depuis un an, environ, la stratégie a changé à Mountain View. Dorénavant, tout est fait pour rendre la publicité omniprésente, avec pour seule alternative l’abonnement premium. Certes, on peut comprendre l’importance pour la plateforme de protéger son modèle d’affaires. Mais certaines décisions tombent un peu dans l’excès ridicule.

Un changement de taille

C’est ainsi que YouTube teste, depuis quelques mois, un changement d’interface assez étonnant. S’il peut paraître anodin au premier abord, il est en fait entièrement réfléchi : le bouton ‘Passer la publicité’ change de taille et de couleur. Et oui, c’est la dernière invention des équipes R&D UX de Mountain View. Le petit élément d’interface qui vous permet de passer un contenu sponsorisé après 5 secondes change complètement : nouvelle taille, environ 60% plus petit, nouvelle forme, de rectangulaire à arrondi, et nouvelle couleur, avec une transparence bien plus prononcée.

Une histoire d’expérience utilisateur

Du côté de chez Google, on justifie ce changement par l’importance donnée à l’expérience utilisateur. Oui, car bien évidemment, ce qui gêne le spectateur, ce n’est pas le train de publicités en plein milieu d’une vidéo, mais bel et bien la dimension du bouton ‘Passer’. Bien sûr, officieusement, ce changement a été décidé afin de limiter le nombre de publicités passées.

Cette modification s’inscrit dans une stratégie globale de renforcement publicitaire sur YouTube. Après avoir limité l’action des bloqueurs publicitaires, la plateforme a aussi changé certaines règles, telles que la durée minimale d’une pub ‘skipable’ (qui peut être passée).

De quoi rendre la plateforme indigeste ? Peut être. Cependant, YouTube bénéficie d’une situation de quasi monopole sur son secteur d’activité. L’entreprise le sait donc : pour l’utilisateur, il n’y a pas de réelle alternative. Il devra vivre avec la publicité, ou bien payer mensuellement un abonnement YouTube Premium.