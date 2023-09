Publicité sur YouTube : est-il encore possible d’y échapper ?

Youtube et la publicité, c’est toute une histoire. Depuis la naissance de la plateforme, les utilisateurs cherchent, presque instinctivement, à contourner les tunnels de vidéos commerciales positionnées avant ou même pendant leurs contenus préférés. Principale arme, les adblockers. Après des années de coexistence paisible, Google a décidé de sortir son arsenal technologique pour mettre fin à cette quiétude.

Youtube déploie une nouvelle technologie

C’est une innovation dont on se serait passé, mais que Google est en train de déployer à grande échelle. L’entreprise, qui souhaite donc mettre fin aux bloqueurs de publicités, teste depuis plusieurs mois une solution qui semble se répandre sur Youtube. Le principe est simple : si la plateforme détecte un adblocker sur votre navigateur, trois avertissements vous sont signifiés, avant que toute lecture vidéo ne soit bloquée. Une fois l’accès aux contenus coupés, deux solutions restent à votre disposition : accepter les publicités ou bien souscrire à Youtube Premium.

Quelques trous dans la raquette ?

Alors, évidemment, les utilisateurs cherchent à contourner le système. Depuis l’arrivée de ce système anti adblockers, aucune solution concrète n’a été trouvée. Si le mécontentement gronde, dans les faits, Youtube a gagné cette manche, imposant à la majorité des utilisateurs de bloqueurs de publicité le visionnage de contenus commerciaux. Pour l’heure, une seule stratégie semble relativement fonctionner : le fait d’accéder à Youtube en étant déconnecté de tout compte Google. Cependant, cela sera sans doute rapidement corrigé par une prochaine mise à jour de la sécurité Youtube.

On l’aura compris, la plateforme vidéo et, d’autant plus, Google, cherchent à rentabiliser autant que possible sa masse d’utilisateurs. Youtube, fort de plus de 2 milliards d’utilisateurs uniques par mois, continue sur la voie de la monétisation à l’extrême. Tout d’abord en valorisant son abonnement Premium à outrance. Ensuite, en forçant le visionnage de publicités aux utilisateurs gratuits, quitte à même rendre le bouton Passer la publicité bien moins visible. Pas très fair play…