PSG – OM : où regarder le match en streaming ?

Un match au sommet dimanche soir entre le Paris Saint-Germain et L’Olympique de Marseille. Certes c’est un match attendu, mais il l’est encore plus puisque c’est le premier contre le second de Ligue 1 Uber Eats (quelle plaie ce sponsor !). Que vous soyez un titi de la capitale ou un enfant de la cité phocéenne, voici comment regarder le match…

Même si le PSG compte pas mal de points d’avance sur son Dauphin, ce PSG-OM n’est pas un match anodin cette année. Avec 71 points, le club de la Capitale est largement devant, mais l’Olympique de Marseille a un bon coup à jouer ce soir. Ils peuvent en effet offrir une victoire de prestige à leurs supporters en tapant les Parisiens dans leur jardin, mais ils peuvent aussi consolider leur position dans la perspective d’une qualification en Ligue des Champions à 7 journées de la fin. Les Parisiens aux, n’ont rien à proposer à leur supporter qu’une victoire pou le dernier match à enjeu de l’année puisqu’ils sont éliminés de la Coupe de France et de la Ligue des Champions après une terrible désillusion contre le Real Madrid.

Mais où regarder PSG-OM ?

Le match est diffusé sur Amazon Prime Video (5,99 €/mois ou 49 €/an) avec le Pass Ligue 1 (12,99 €).

L’astuce consiste à profiter des 30 jours de Prime Video gratuit, sans oublier de résilier, et de prendre le Pass Ligue 1 à 12,99 € puisque c’est sans engagement. Il y aussi un Marseille – Lyon le 1er mai si vous voulez rentabiliser votre Pass.

Attention, si vous êtes dans un pays étranger et que vous voulez voir votre match, il faudra utiliser un site de stream sportif. Si vous avez déjà essayé de chercher sur Internet, vous savez que c’est très difficile : entre les sites qui ne fonctionnent pas et les tonnes de pub, c’est souvent mission impossible. Le mieux est de jongler avec différents sites et de tenter de trouver un stream stable en vous connectant une dizaine de minutes avant le début du match. Nous pouvons vous conseiller les sites LiveRU, Rojadirecta et ATDHE.

