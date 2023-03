PSG – Nantes : voir le match en direct et gratuitement

Alors que le PSG était à la peine en championnat, la victoire sur le fil 4-3 contre Lille et le 0-3 infligé à l’OM sur ses terres ont remis les pendules à l’heure en Ligue 1. Le club de la capitale compte 8 points d’avance sur son dauphin phocéen et 10 sur Lens et Monaco. Ce samedi à 21h, Paris reçoit le modeste club du FC Nantes, treizième du championnat. Ce match est un peu spécial puisque les joueurs rouges et bleus auront peut-être celui de mercredi en tête. En effet c’est sur cette prochaine rencontre contre l’Ogre Bavarois que va se jouer toute la saison du PSG… Les hommes d’Antoine Kombouaré – récemment éliminés de la Ligue Europa par la Juventus de Turin – pourraient alors profiter de l’occasion pour jouer un mauvais tour au parisiens et se donner de l’air en championnat.

Mais si vous êtes ici, c’est pour savoir comment voir le match gratuitement… La réponse est « oui », et c’est même tout à fait légal. On vous explique…

La match gratuit en HD pour les possesseurs de VPN

Le match PSG – FC Nantes sera diffusé sur la chaîne de télévision roumaine Digisport 2. Le problème c’est que vous n’êtes pas roumain (personne n’est parfait) et qu’avec votre IP française, vous serez bloqué par le site Internet de la chaîne. Pas moyen de voir le direct ! La solution ? Passer par votre VPN, prendre une IP locale et profiter du match gratuitement, légalement et en HD. Seul petit inconvénient : les commentaires seront en roumain, mais est-ce vraiment un problème ?

Vous n’avez pas de VPN ?

