PSG – Manchester United : qui diffuse le match ? Quelle appli pour parier ?

C’est la reprise de la Ligue des Champions 2020-2021 et malgré la défaite en finale de l’édition précédente, les Parisiens doivent se remettre en selle. Et quoi de mieux que de commencer par un « gros morceau » ? Manchester United c’est trois C1, 20 titres de champion et 12 Coupes d’Angleterre. C’est aussi l’occasion pour les rouges et bleus de prendre leur revanche sur la 8ème de finale retour de mars 2019…