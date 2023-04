PSG – Lyon : voir le match en direct et gratuitement

C’est la même chose presque tous les ans : le PSG est éliminé de la Ligue des Champions et on a l’impression que la saison est terminée. Pourtant il y a encore un titre à aller chercher et pas n’importe lequel : le 11ème championnat de France. Cela semble superflu, mais aucun club ne compte 11 titres hexagonaux. Le PSG pourrait ainsi dépasser Saint-Étienne et devenir le club le plus titré de son pays. Un maigre consolation pour les coéquipiers de Kylian Mbappé, mais c’est bien la seule chose qui reste cette année après une élimination en Coupe de France contre le rival marseillais et une double confrontation molle du genou contre le Bayern. Ce PSG-OL est aussi le dernier match de l’année contre une équipe prestigieuse.

Du côté Lyonnais, on n’a pas encore perdu tout espoir d’accrocher une qualification en Coupe d’Europe via la Coupe de France (les Gones sont en demie), mais dans le championnat, ils sont aux fraises. Une victoire contre le club de la Capitale serait la bienvenue pour les supporters.

Mais si vous êtes ici, c’est pour savoir comment voir le match gratuitement… La réponse est « oui », et c’est même tout à fait légal. On vous explique…

La match gratuit en HD pour les possesseurs de VPN

Le match PSG – Lyon sera diffusé sur la chaîne de télévision roumaine Digisport 3. Le problème c’est que vous n’êtes pas roumain (personne n’est parfait) et qu’avec votre IP française, vous serez bloqué par le site Internet de la chaîne. Pas moyen de voir le direct ! La solution ? Passer par votre VPN, prendre une IP locale et profiter du match gratuitement, légalement et en HD. Seul petit inconvénient : les commentaires seront en roumain, mais est-ce vraiment un problème ?

Vous n’avez pas de VPN ?

Pour des matchs en haute définition et sans lags, il vaut mieux utiliser des serveurs rapides dédiés aux streaming. CyberGhost propose ce type de service : choisissez votre pays de destination et cliquez sur le bouton de connexion. C’est tout ! Vous pouvez utiliser votre VPN sur mobile, tablette, ordinateur ou TV.

CyberGhost coûte seulement 2,11 €/mois (avec 2 mois gratuits). Vous avez 45 jours pour changer d’avis et vous profitez de tous les avantages d’un VPN : chiffrement de votre connexion, contournement de la censure, téléchargement rapide et anonyme via BitTorrent et contenus inédits sur Netflix, Disney+ ou Amazon Prime… Si vous désirez en choisir un autre et vous tenir au courant des promos du moment, allez voir notre grand comparatif des VPN 2023…