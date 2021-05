PSG, LOSC et l’AS Monaco en Ligue 1 : pariez sur le champion !

Cela fait 19 ans que la Ligue 1 ne s’était pas jouée lors de la 38ème et dernière journée. Alors que le PSG était censé rouler sur la compétition cette année, le LOSC est en tête avec 80 points tandis que les rouges et bleus sont seconds à 79 points. Mais ce n’est pas tout puisque mathématiquement, Monaco peut lui aussi rafler le titre…

C’est lors de la dernière journée de Ligue 1 UberEats que le titre de champion 2020-2021 sera attribué. Les trois prétendants seront tous en déplacement ce dimanche 23 mai : l’AS Monaco (3) à Lens (6), le PSG (2) à Brest (16) et Lille (1) à Angers (12). Avec son point d’avance, si Lille gagne, le trophée ira dans le Nord. D’ailleurs sur Unibet, la cote des Dogues est de 1.35. Les Nordistes sont très favoris, mais attention : au mois de janvier, ils avaient perdu…face à Angers !

Paris : la grosse étoile avant la petite ?

Il n’en faut pas plus aux supporters Parisiens pour espérer un faux pas des Lillois. Car, quand on regarde la différence de buts, clairement à l’avantage des Parisiens (+56 contre +40), si Lille perd et que Paris fait au moins match nul, les Parisiens seront couronnés pour la dixième fois sur la scène hexagonale. Si Lille fait match nul, il faudra que le PSG gagne contre une équipe de Brest pas encore assurée de son maintien dans l’élite. Sur Unibet, la cote pour une victoire des joueurs de la Capitale est de 3.25. Notons que si le PSG gagne, l’équipe rejoindra l’AS Saint-Étienne dans le club très fermé des formations à 10 titres.

Monaco : mission impossible pour le titre ?

Pour Monaco, la tâche est très compliquée puisque pour décrocher le titre il faudra un concours de circonstances improbable. En cas d’égalité de points (Lille et le PSG perdent puis Monaco gagne), c’est le goal average qui décidera du vainqueur de la Ligue 1 et pas le « goal average particulier » comme c’est le cas en Espagne par exemple. Avec une différence de buts de +34 pour Monaco et +40 pour le LOSC, il faudra que l’équipe du rocher rattrape ces 6 buts : en gagnant 0-3 et en espérant que Lille perde 0-3 (ou 0-4 / 0-2, etc.)

Bref, c’est très compliqué d’autant que son adversaire du soir espère l’emporter pour gagner une place en Europa League ou en Europa League Conference, cette « C4 » qui fera son apparition dès la saison 2021-2022. C’est pour cela que sur le site Unibet, la cote « Monaco champion » est de 501. Il y a pourtant 13% des parieurs qui on fait ce choix… Dans le foot tout est possible.

