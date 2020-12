PSG – Istanbul BB : où regarder le match en streaming et où parier ?

Ce soir dans le groupe H, il va peut-être falloir sortir la règle à calcul puisque 3 équipes sont à 9 points et comme vous le savez, le goal average particulier a la priorité sur le goal average général. Paris peut donc terminer 1er du groupe en cas de victoire. Et il serait de bon ton de finir sur un bon match européen à domicile avant la coupure d’hiver d’autant que les Parisiens accueillent les Stambouliotes qui n’ont plus rien à espérer, même pas une place de troisième synonyme de Ligue Europa…

Avec un goal average particulier à son avantage sur Manchester United et le RB Leipzig, le PSG de Thomas Tuchel est bien parti pour se qualifier pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions. Il lui suffit d’une victoire (qui lui assurerait la première place) ou d’un match nul. Même une défaite pourrait qualifier les Parisiens s’il y a un victorieux dans l’autre match. Bref à moins d’une catastrophe, ça devrait passer pour Paris.

