PSG – Benfica : Regardez le match gratuitement avec votre VPN !

Vous vous souvenez de la belle époque où on pouvait voir la Ligue des Champions en clair sur TF1 ? Il y a encore dix ans on pouvait regarder un match par-ci, un match par-là sans rien payer, mais ce temps là est révolu. Pourtant, il existe cependant encore des pays où les matchs de Ligue des Champions sont encore diffusés gratuitement à la télé : un belge pourra par exemple regarder un match gratuit sur le site d’une TV belge. Le seul problème c’est qu’en tant que Français habitant en France, vous ne pourrez pas accéder à ces sites. Ce serait trop facile de s’y connecter et de regarder les matchs… Pourtant, il vous suffit d’une IP belge pour faire de même et vous faire passer pour un résident du « plat Pays ». Rien d’illégal là-dedans.

Quelle chaîne diffuse quel match ?

Pour voir un match de foot précis, il suffit de savoir quelle chaîne diffuse quel match. Le problème c’est que la France n’est pas le seul pays où il faut mettre la main à la poche : Italie, Espagne, Royaume-Uni, tous les grands pays de foot en fait ! Il existe pourtant un espoir puisque lorsqu’on regarde la liste des diffuseurs de la C1 en Europe, on remarque quelques chaînes gratuites comme ServusTV en Autriche (qui diffuse Tottenham – Eintracht Francfort, demain) ou la chaîne grecque MEGA (FC Barcelone – Inter Milan, demain aussi). Et PSG – Benfica alors ? Contrairement au match aller, nous n’avons pas trouvé de chaîne gratuite qui propose le match cette fois. Par contre, la rencontre est diffusée sur la plate-forme américaine Paramount+. Il s’agit d’une chaîne payante, mais vous disposer de 3 jours gratuit en créant un compte. Si vous n’avez pas envie de tenter l’expérience, il reste encore la solution de la chaîne ukrainienne Megogo…



À lire également : Quelle chaîne pour quel match de football ? Le récapitulatif de la saison 2022/2023

Les rencontres de Ligue des Champions à la carte

Avec cette méthode, vous ne perdrez plus de temps à chercher un stream moche avec des coupures et des popups publicitaires de l’enfer… Pour être sûr de ne pas rater votre match, il y a la chaîne ukrainienne Megogo. Prenez une IP locale, connectez-vous au site et choisissez votre rencontre. Sur le site, il est possible de payer à la carte le match de votre choix. Le prix ? 29 Hrivnia, soit 80 centimes. Pour cela, il faut aller sur спорт (sport) en haut puis cliquer sur футбол (football) ? Cliquez sur le logo de la Ligue des Champions, choisissez votre match et cliquez sur le bouton orange.

CyberGhost et Surfshark : n°1 pour le stream !

Pour des matchs en HD sans coupures, il vaut mieux utiliser des serveurs rapides dédiés aux streaming. Le plus beau ? En fonction de votre chaîne, choisissez le meilleur serveur ! CyberGhost et Surfshark proposent tous les deux ce genre de serveurs rapides : choisissez votre pays de destination et cliquez sur le bouton de connexion. C’est tout !

CyberGhost est un des VPN les moins chers du marché, avec un prix mensuel de 2,19 € TTC pour la formule de 2 ans. Pas d’engagement, mais vous payez directement la somme de 56,94 €. Avec les deux mois gratuits, vous profiterez donc du VPN pour 26 mois. Si vous n’êtes pas satisfait, vous avez 45 jours pour revenir sur votre décision.

Pour profiter de la promo CyberGhost, cliquez ici.

Surfshark est légèrement moins connu que son concurrent. Il propose plusieurs formules, mais l’abonnement le plus avantageux est celui qui propose un abonnement de 2 ans (+ 2 mois gratuits) pour 56,76 € ce qui revient à 2,30 €/mois. Surfshark propose 30 jours de réflexion, mais surtout un nombre illimité d’appareils connectés !

Pour profiter de la promo Surfshark, cliquez ici.

Naturellement, Surfshark et CyberGhost proposent d’autres avantages :