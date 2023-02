PSG – Bayern : Regardez le match gratuitement et en direct !

Vous voulez voir PSG – Bayern ce soir ? Et si vous regardiez le match en HD en utilisant votre VPN ? On vous explique tout…

Le PSG s’est tiré une balle dans le pied en terminant deuxième de son groupe derrière Benfica après une rocambolesque dernière journée. Le club de la Capitale a donc tiré un gros morceau : le Bayern Munich et ses 6 titres européens. Le PSG joue sa saison sur ces deux matchs (retour le 8 mars 2023 en Allemagne) et avec un Mbappé incertain, mais bien sur la feuille de match, Galtier joue avec le feu. C’est peut-être le moment de placer un petit pari ?

Mais la question que vous vous posez en arrivant ici, c’est « où vais-je pouvoir voir le match ce soir ?« . Vous êtes au bon endroit !

Regardez le match sur le site d’une TV étrangère !

Vous le savez, il n’est plus possible de regarder un match de la Ligue des Champions sur une chaîne gratuite française (sauf la finale, mais pour combien de temps ?). Mais saviez-vous que ce n’est pas le cas dans tous les pays ? Certaines chaînes publiques en Autriche, en Suisse, en Belgique ou en Grèce continuent de retransmettre certains matchs. C’est aussi le cas pour leur site Internet. Bien sûr en tant que Français, vous serez bloqué sur le « live » à cause de votre IP. C’est là que votre VPN intervient… En changeant d’IP, vous allez outrepasser cette restriction géographique. Et contrairement aux sites de stream genre Streamon ou RojaDirecta, c’est légal !

Quelle chaîne pour quel match ?

Pour ce match c’est un peu la surprise puisque c’est la chaîne nationale du Tadjikistan Varsish TV qui retransmet ce match gratuitement ! Il vous faudra juste un VPN qui propose des serveurs dans ce pays… Si vous désire voir un autre match, faites un tour sur la page officielle qui affiche les diffusions de la Ligue des Champions par pays !

Les matchs de C1 à la demande sur Megogo !

Si vous voulez être sûr de ne pas rater votre match ou si vous désirez en voir un autre, vous pouvez aussi payer à la carte sur la chaîne ukrainienne Megogo. « Payer ? Mais je pensais que c’était gratuit ! » Oui, mais sur ce site, le prix des matchs « à la carte » est de 29 Hrivnia, soit 80 centimes d’euro ! Pour cela, il faut prendre une IP ukrainienne sur votre VPN, aller sur спорт (sport) en haut puis cliquer sur футбол (football). Cliquez sur le logo de la Ligue des Champions, choisissez votre rencontre dans la liste et c’est tout !

