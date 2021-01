PS5, Xbox Series X : choisir sa TV pour sa nouvelle console next-gen ?

Comme vous le savez peut-être, cette fin d’année 2020 a été notamment marquée par l’arrivée de la septième génération de consoles de salon. La Xbox One et la PS4 cèdent donc leur place après sept ans de bons et loyaux services à la PS5 et aux Xbox Series X et Series S. Si vous suivez l’actualité vidéoludique, vous savez que le lancement des deux consoles n’a pas été de tout repos, et particulièrement celui de la PS5.

En raison des stocks extrêmement limités, de la volonté de Sony de vendre la console uniquement via les sites de e-commerces, des spéculateurs armés de bots pour acheter les consoles par centaines, et de la crise sanitaire actuelle, il a été très, très difficile de mettre la main sur une PS5. La situation est similaire chez Microsoft, la Xbox Series X étant toujours introuvable à l’heure actuelle.

Néanmoins, 2020 arrive à son terme, et les deux constructeurs ont déjà fait savoir que ces pénuries allaient prendre fin dès début 2021. Sony comme Microsoft ont accéléré leur capacité de production, et vont donc pouvoir fournir bien plus de consoles. De fait, il est peut-être temps de réfléchir à investir dans une TV parée pour votre PS5 ou votre Xbox Series X. On vous explique quels sont les principaux critères à prendre en compte.

Concentrez-vous sur de la 4K

Oui, sur le papier, la PS5 et la Xbox Series X peuvent afficher des contenus en définition 8K. Autant le dire immédiatement, les films, séries et surtout les jeux en 8K, ce n’est pas pour de suite. La véritable promesse de ces consoles reste le 4K en 60/120 images par seconde. À l’heure actuelle, la 4K s’est maintenant démocratisée et il est facile de trouver des modèles de qualité à moindre prix. À l’inverse les TV 8K sont extrêmement chères… À moins d’avoir les finances nécessaires, on vous conseille de vous diriger vers une TV 4K.

OLED ou LCD ?

Durant vos recherches, vous pourrez trouver des modèles LCD ou OLED. Pour faire simple, sachez qu‘une dalle OLED offrira de meilleures performances qu’une dalle LCD. En effet, les dalles OLED sont composées de LED organiques qui sont capables de produire leur propre lumière.

Résultat, le rendu des couleurs est au top, la réactivité, les angles de vision et les contrastes sont excellents. Bien entendu, les TV OLED restent bien plus chères que leurs homologues LCD. De fait, si vous préférez vous cantonner à une TV LCD, nous vous conseille d’opter pour des modèles LCD Mini-LED, Micro-LED ou QLED qui offrent un rendu des couleurs, un contraste, une réactivité, une luminosité et des angles de vision satisfaisants.

L’importance du HDMI 2.1

C’est simple, il est essentiel de choisir une TV équipée d’un ou plusieurs ports HDMI 2.1. Ce nouveau standard vous permettra de profiter d’une qualité d’image et de son inégalé, grâce à l’intégration de technologies inédites comme le VRR (Variable Refresh Rate) qui offre un taux de rafraîchissement variable pour éviter les déchirements d’images.

Vous pourrez jouir également de l’Auto Low Latency Mode (ALLM) qui réduit drastiquement l’input lag, c’est-à-dire la latence entre l’exécution d’une commande sur la manette et son exécution à l’écran. Enfin, le eARC (Enhanced Audio Return Channel) améliore le signal audio numérique, pour plus de dynamisme et de clarté.

La fréquence de rafraîchissement

La PS5 et la Xbox Series X proposent de la 4K en 60 images par seconde sur la grande majorité des jeux et des titres en 120 FPS vont se multiplier dans les années à venir. Pour profiter de cette fréquence de rafraîchissement élevée, il faudra investir dans une TV 120 Hz minimum, et équipée évidemment d’un port HDMI 2.1. L’un ne va pas sans l’autre. Malheureusement, il est difficile de trouver un téléviseur 120 Hz à un prix accessible, il faudra probablement revoir son budget à la hausse pour cocher toutes les cases.

