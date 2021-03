PS5 : le blocage du Canal de Suez va empirer la pénurie

Si vous avez regardé les informations ce week-end, vous savez probablement qu’un incident majeur est en cours dans le Canal de Suez. En effet, un navire-cargo de 400 mètres de long et pesant plus de 200 000 tonnes s’est retrouvé coincé en diagonale dans le célèbre passage qui relie la mer Rouge et la mer Méditerranée.

Bien entendu, ce problème crée actuellement des embouteillages monstrueux, avec pas moins de 400 bateaux qui attendent de pouvoir passer. Il faut rappeler que plus de 12% des échanges commerciaux maritimes mondiaux passent par ce canal. Grâce au canal de Suez, les navires provenant d’Asie peuvent facilement transporter leurs marchandises en Europe, sans avoir à passer par le Cap de Bonne Espérance, en Afrique du Sud. Malheureusement, certains navires ont été invité à prendre cet itinéraire, faute de pouvoir emprunter le canal. Résultat : 8 jours de retard minimum sur le planning.

Or et comme le rappellent nos confrères du site Business Insider, certains de ces cargos transportent des PS5. Et vous l’aurez compris, la livraison de ces consoles destinées au marché européen va prendre du retard. Les réapprovisionnements de PS5 annoncés par Sony en avril et en mai 2021 pourraient donc ne pas être assurés en Europe aux dates prévues.

À lire également : Lancement PS5 – les sites marchands plantent tous !

Le canal ouvert à nouveau à la circulation

Néanmoins, une bonne nouvelle vient de nous parvenir. Enfin, le cargo responsable du blocage du canal a été débloqué, et à l’heure actuelle 80% du cargo a été replacé dans la bonne direction. Auparavant à seulement 4 mètres de la rive, le navire s’est désormais éloigné de 102 mètres, permettant donc à certains bateaux de passer. Reste que le travail n’est pas encore terminé, le cargo est endommagé et nécessite des réparations pour flotter et naviguer à nouveau. D’après l’Autorité du Canal, il faudra trois jours au minimum pour que le trafic maritime au niveau du Canal du Suez retrouve sa fluidité habituelle.

Lancée le 19 novembre 2020, la PS5 reste extrêmement difficile à trouver depuis sa sortie. La faute notamment à la pénurie de semi-conducteurs, les substrats ABF, des composants essentiels dans la fabrication de la console. De fait, Sony s’est retrouvée dans l’incapacité de pouvoir fabriquer suffisamment de consoles pour satisfaire la demande. Problème, cette pénurie n’est pas prête de s’arranger, le constructeur nippon ayant confirmé que la pénurie de PS5 perdurait jusqu’en fin d’année 2021. Malgré cette situation compliquée, il n’est pas impossible de trouver une PS5. Des réassorts de quelques dizaines ou centaines de machines ont lieu régulièrement sur les sites marchands. Mettez toutes les chances de votre côté en étant le premier informé à chaque réapprovisionnement de PS5.

Source : Tom’s Guide