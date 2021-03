PS5 : disponible chez Carrefour ce vendredi 26 mars ?

Si vous êtes un gamer dans l’âme et que vous cherchez à acheter la PS5, dernière console nouvelle génération de Sony, vous allez pouvoir tenter votre chance ce vendredi. En effet, d’après les dernières informations concernant un retour en stock de la console, il se pourrait bien que Carrefour en propose à la vente sur son site ce 26 mars 2021.

La PS5 en stock chez Carrefour ce vendredi 26 mars 2021 ?

La PlayStation 5, console nouvelle génération du constructeur nippon est l’une des plus convoitée du moment. Très rapidement en rupture de stock le jour même de sa sortie le 19 novembre 2020, il est très difficile de se la procurer tellement la demande est colossale. Cela dit, il arrive parfois que l’on sache quand auront lieu les prochains réassortiments. À titre de rappel La PS5 et la PS5 Digital Edition sont commercialisées au prix respectifs de 499 € et 399 €.

Le prochain stock de PS5 devrait normalement avoir lieu ce vendredi 26 mars 2021. D’après les dernières informations, la console de Sony devrait faire l’objet d’une vente en ligne sur le site de l’enseigne française Carrefour. Pour information, lors de la dernière vente en date du 10 mars 2021, Carrefour avait lancé la vente dans la matinée, aux alentours de 10 – 11 heures. Soyez donc attentifs et actualisez régulièrement la page de réservation de la PS5 dans ces eaux là.

Bien évidemment, on ne s’attend pas à ce que des milliers d’exemplaires soient disponibles lors de cette vente. Vous devrez donc faire preuve d’une réactivité sans faille et peut être avec un peu de chance arriverez-vous à mettre la main sur la PS5. Afin de maximiser vos chances, nous vous recommandons également d’avoir préparé à l’avance votre compte client sur le site de Carrefour. Pour cela, n’oubliez pas de renseigner vos coordonnées : nom, prénom, adresse, moyen de paiement.

Comme d’habitude, et en raison de la forte demande, il sera possible de réserver un seul exemplaire de la console par client. Notez bien qu’une fois la console commandée sur Carrefour, il faudra se déplacer en magasin afin de la récupérer. Dès la PS5 en votre possession, vous pourrez alors jeter un œil sur les principaux critères à prendre compte pour le choix de la TV pour profiter de toutes ses fonctionnalités.

Source : Fulldeals