PS5 : 600 consoles seront disponibles sur Amazon ce mercredi 20 janvier

Bonne nouvelle en ce début d’année 2021. La PS5 s’apprête à faire un « petit » retour sur Amazon. Selon une information relayée par nos confrères de la chaîne BFM TV, 600 consoles PS5 seront disponibles sur le site d’Amazon France dès ce mercredi 20 janvier 2021. La chaîne d’informations en continu a obtenu ces renseignements de la part de plusieurs employés du site de e-commerce, qui affirment avoir aperçu les consoles dans les entrepôts d’Amazon.

Du stock chez Amazon France et Allemagne

Si cette information est vérifiée, Amazon France pourrait donc mettre en vente son stock de PS5 n’importe quand. Dans ce cas-là, on vous conseille évidemment de camper sur les fiches produits de la PS5 et de la PS5 Digital Edition et d’abuser de la touche F5 pour actualiser la page en permanence.

Malheureusement, le site d’Amazon France ne propose pas de système d’alerte ou de notifications. Autre information relayée par BFM TV, les entrepôts d’Amazon Allemagne auraient reçu un stock important de PS5 : 43 000 consoles. Pour l’heure, impossible de savoir si ces PS5 seront réservées au marché allemand, ou si elles seront dispatchées entre les différents marchés européens. Dans tous les cas, cela reste toujours peu par rapport à l’énorme demande en France, comme ailleurs.

Surveillez le site de Carrefour ce mercredi

Notez qu’Amazon ne serait pas le seul revendeur à proposer des PS5 dans les jours à venir. En effet, du stock sera également disponible chez Carrefour ce mercredi 20 janvier 2021. Nous avons plus de détails concernant la réappro chez Carrefour. Ainsi, on parle de 796 consoles disponibles, dont 48 PS5 Digital Edition. Encore une fois, c’est très peu et il faudra être très, très rapide pour espérer repartir avec le précieux sésame.

Selon BFM TV, l’ouverture des ventes serait fixée ce mercredi 21 janvier à 11h tapante. Sur le site de Carrefour, il est effectivement mentionné que la console sera « bientôt disponible », confirmant donc un réappro imminent. Notez que l’intégralité des consoles ne sera pas exclusivement proposée sur le site de Carrefour. Certaines d’entre elles seront également disponibles en magasin. Problème, impossible de savoir quels seront les magasins qui auront du stock.

Comment être alerté en cas de réappro ?

Pour conclure, des PS5 pourraient également être disponibles chez Boulanger, Cdiscount, la Fnac et Darty. Cela reste toutefois à confirmer. Pour rappel, Darty, la Fnac et Micromania proposent un système d’alerte. On vous explique comment le mettre en place :