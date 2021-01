ProtonVPN : le VPN Suisse blindé et ultra rapide

ProtonVPN est un service créé par des scientifiques et pas une énième société commerciale. Ce VPN « deluxe » propose des serveurs compatibles avec Tor, un mode permettant de passer uniquement par des pays « sûrs », tout ce qu’il faut pour le stream et le téléchargement P2P, mais aussi et surtout un débit max de 10 Gbit/s…

À l’origine de l’aventure, on trouve ProtonMail : un Webmail chiffré créé par des scientifiques du CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). Les Suisses sont très chanceux, car en plus d’avoir des montres d’excellente facture, du bon chocolat et… leurs herbes des montagnes, ils disposent aussi de la Loi fédérale pour la Protection des Données (LPD), une sorte de bouclier qui empêche les incursions dans leurs vies privées et des personnes hébergées chez eux.

Bien sûr, ProtonVPN ne garde aucun journal de connexion, dispose d’un data center qui se trouve à 1 km sous les Alpes et de serveurs annexes dans 54 pays. ProtonVPN fait passer votre trafic par le protocole Tor (sur les serveurs qui proposent l’icône en forme d’oignon), dispose d’un « kill switch » pour fermer une connexion en cas de problème sur un serveur et met en avant de solides arguments de sécurité avec un chiffrement fort et surtout la fonction Secure Core.

Secure Core : une garantie en plus

Il s’agit d’une connexion ultra sécurisée qui fait passer votre trafic par des pays choisis avec soin puisqu’ils sont situés dans des endroits avec des législations très strictes au niveau de la protection de la vie privée : la Suisse, la Suède et l’Islande. Secure Core protège votre connexion en redirigeant votre trafic à travers plusieurs serveurs avant de quitter le réseau de Proton VPN. Même un pirate (ou un gouvernement hostile) qui serait à l’affût sur un serveur de sortie ne pourrait pas retracer votre lieu de connexion ou votre activité.

Le meilleur VPN à partir de 4 €/mois

En ce moment, il est possible d’accéder à la version « Plus » de ProtonVPN pour seulement 8 €/mois en vous engageant pour un an (96 € en une fois). Mais si vous n’avez pas besoin de Tor ou des serveurs de stream, vous pouvez opter pour l’offre « Basic » à 4 €/mois (48 € pour un an). Un prix très intéressant pour un VPN de ce calibre.

Pourquoi nous vous recommandons cette offre ?

Le VPN le plus rapide

Des serveurs situés dans un ancien bunker sous les Alpes

Secure Core qui permet de passer uniquement par des pays sûrs

Sur mobile Android ou iOS, ProtonVPN propose une interface simple et fonctionnelle

Trop cher ProtonVPN ?

Avec ses serveurs enterrés sous les montagnes, ses serveurs sélectionnés et sa compatibilité native avec Tor, ProtonVPN est extrêmement solide, mais aussi assez cher. Si vous n’avez pas envie de mettre autant d’argent dans un VPN, il existe des solutions moins chères comme CyberGhost à 2 €/mois ou Surfshark à 1,80 €/mois. Attention, il ne s’agit pas de VPN au rabais, ils sont 100 % sûrs, mais destinés à une frange plus «grand public».