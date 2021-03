ProtonVPN : le VPN Premium en promo à partir de 4 €/mois

Si vous connaissez ProtonMail, sachez qu’il s’agit des mêmes scientifiques du CERN qui sont à l’origine de ProtonVPN. Après avoir créé le fameux service d’e-mail chiffré, nos amis Suisses sont partis d’un constat simple pour leur second service : les VPN commerciaux ne sont parfois pas à la hauteur de leur réputation.

Un VPN pensé pour une sécurité maximale

Ils ont donc créé ProtonVPN qui dispose de plusieurs atouts puisqu’il s’agit d’un VPN très solide (OpenVPN + AES-256), rapide (10 Gbit/s), proposant des serveurs stables dans 55 pays, une connexion Tor native et la possibilité de faire passer votre trafic uniquement par des pays avec des législations très strictes au niveau de la protection de la vie privée. C’est aussi un VPN qui dispose d’un site physique à la James Bond avec des serveurs qui fonctionnent sur un réseau privé dans un datacenter qui se situe dans un ancien bunker militaire enterré sous les Alpes.

Bienvenue dans l’élite à partir de 4 €/mois

Rien qu’en ce moment, il est possible d’accéder à la version « Plus » de ProtonVPN pour seulement 8 €/mois en vous engageant pour un an (avec une économie de 24 € à la clé). Il existe une version « Basic » à 4 €/mois qui conviendra à ceux qui n’ont pas besoin de Tor ou de Secure Core. Cette offre permet de profiter de l’intégralité des serveurs, du filtre antipub NetShield tout en ayant le même degré de protection que les formules plus chères.

Enfin, pour 24 €/mois, vous aurez accès à l’offre Visionary qui comprend la meilleure offre ProtonVPN + ProtonMail et un accès exclusif à tous les services à venir comme le futur cloud chiffré. Et si vous n’avez pas envie de mettre autant d’argent dans un VPN, il existe des solutions moins onéreuses comme le très bon CyberGhost à 2 €/mois…

Les plus de ProtonVPN

1/ Secure Core : une fonctionnalité inédite

Secure Core c’est le top des options VPN : en cliquant sur ce bouton, Proton VPN, fera passer votre trafic par des pays disposant de lois très strictes au niveau de la protection de la vie privée : la Suisse, la Suède et l’Islande. Chiffrement et bon sens, donc…

2/ Tor…sans Tor

Tor est un réseau informatique décentralisé efficace, mais fragile, car même si chaque « noeud » ne possède que peu d’informations sur les noeuds précédents, le serveur «de sortie» est connu et nombreux sont les hackers gouvernementaux qui s’y intéressent. En cumulant Tor+VPN vous êtes complètement invisible : les données sont chiffrées, votre emplacement est protégé et même en cas de défaillance de Tor, ProtonVPN constitue le filet de sécurité parfait. Considérez que si les dissidents Russes ou Chinois utilisent cette technique, c’est que cela fonctionne. Cerise sur le gâteau, vous n’avez pas à installer et configurer Tor, tout est intégré à ProtonVPN, il suffit de choisir un serveur avec une icône en for d’oignon.

3/ Une vitesse de 10 Gbps

Vous avez une connexion extrêmement rapide et vous avez peur de la tirer vers le bas avec un VPN qui ne suis pas le rythme ? ProtoVPN c’est un débit de 10 Gbps à fond de 6ème. C’est impeccable pour toutes les utilisations qui demandent beaucoup de débit : téléchargement et stream en tête.

Pourquoi nous vous recommandons cette offre ?