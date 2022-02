Protégez vos données personnelles et prenez le large avec Iodé

Garantir la confidentialité/protection des données personnelles est un enjeu grandissant chez les particuliers et les entreprises. Pour protéger les données/éviter les incursions dans la vie privée, iodé, une jeune entreprise française, a développé un système Android « dégooglisé » et bloquant automatiquement les les mouchards, les publicités et les traqueurs sur les applications.

Android propose depuis la version 11 de voir quelles autorisations sont accordées à quelle application sur une période de 24 heures (Paramètres>Confidentialité>Tableau de bord Confidentialité), apportant plus de transparence à la collecte de données effectuée par les applications installées… Mais qu’en est-il de Google ? Une étude de 2018 montre qu’un smartphone Android inutilisé (avec Chrome ouvert) partage sa localisation à Google 340 fois par jour.

Votre profil vendu au plus offrant…

Android, Gmail, YouTube, Maps,… : tous ces services pratiques sont là pour recueillir des données sur vous et servir à dresser des profils, vous classer vous jauger. Si c’est gratuit, c’est vous le produit ! Et voilà que vos données personnelles sont vendues au plus offrant : marchant de dentifrice, de tondeuse, de TV, de soupe en boîte, de voyage en Asie ou de jeux vidéo. Pour stopper l’hémorragie, le système Iodé, un clone d’Android épuré des mouchards Google, scanne vos applications en temps réel et protège vos transmissions de données.

Une alternative à Android respectueuse de la vie privée

Pour les connaisseurs il s’agit en fait d’une ROM LineageOS, qui assure un suivi au niveau des mises à jour de sécurité et la compatibilité avec Android, sur laquelle iodé a :

débarrassé les mouchards de Google présents dans le système

implémenté un bloqueur de publicité/traqueurs sur les applications installées

ajouté les services microG, qui permettent d’utiliser les GApps, les applications Google, avec un plus grand contrôle de ce qui sort.

Libre à vous de télécharger vos applis du Google Play Store, mais vous pouvez aussi très bien le faire depuis le magasin alternatif F-Droid. Et si vous voyez qu’une appli installée sur votre smartphone est un peu trop « curieuse », désinstallez-là et chercher une alternative plus discrète…

Un produit français et écologique

Oui, mais comment profiter de iodé alors ? Le système iodé (iodéOS) est directement installable sur votre smartphone ! Attention toutefois, la procédure d’installation est réservée à une clientèle technophile.

Pour ceux qui souhaitent profiter directement de iodéOS, il est également disponible sur des téléphones neufs vendus sur la boutique en ligne. On y trouve des smartphones à haut niveau de réparabilité et construits avec des matériaux recyclables comme le Fairphone 3+ (et bientôt 4) et le Teracube 2E. Mais il est aussi possible de donner une seconde vie à un appareil reconditionné. On trouve par exemple le Samsung Galaxy S9 équipé de iodéOS à 304 € ou le Xiaomi Mi 10 Lite à 339 €. Iodé est un produit français. Non seulement la partie logicielle a été développée en France, mais les smartphones proposés par la marque sont reconditionnés dans l’Hexagone.