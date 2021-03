Protéger facilement son épargne avec les cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, etc.)

Alors qu’elles avaient mauvaise presse depuis des années, les cryptomonnaies intéressent de plus en plus les particuliers. Il faut dire que le Bitcoin, l’Ethereum ou le Litecoin ne cessent d’impressionner. Même si leur cours semble très volatile, depuis le début de leur introduction, la pente est largement ascendante pour tous ces cryptoactifs si bien qu’ils sont considérés comme le nouvel or numérique.

Vous avez déjà entendu parler des cryptomonnaies, Bitcoin, Ethereum et autres ? Jusqu’ici ce genre d’actif était considéré comme une excentricité, mais depuis peu la routourne a vite tourné comme dirait Frank Ribéry. Si bien que les gens «normaux» récupèrent le contenu de leur livret A (généreusement valorisé à 0,5 % par an) pour le placer ailleurs.

Une nouvelle valeur refuge

L’or a toujours été une valeur refuge (lingot, lingotin, Louis d’or…), mais il faut un coffre pour le stocker. La cryptomonnaie est devenue la monnaie du peuple. Sans banque, avec peu d’intermédiaires et sans avoir à transformer sa maison en bunker. Il suffit d’un ordinateur ou d’un mobile, d’un site pour le stockage et éventuellement d’un wallet pour les plus prudents.

Et puis nous ne sommes pas obligés de mettre nos œufs dans le même panier. On peut très bien avoir un PEL ou une assurance vie à la banque et avoir 500, 1000 ou 5000 € en cryptos. Et même dans cette configuration, diversifier ses cryptoactifs est aussi une bonne idée. Le roi c’est bien sûr le Bitcoin, mais l’Ethereum en seconde place a peut-être une marge de progression plus importante, le Ripple (XRP) est quant à lui un peu spécial puisque centralisé avec des liens avec les banques traditionnelles, etc. On voit même des cryptomonnaies «blagues» qui pèsent maintenant plusieurs milliards…

Diversifiez vos placements : achetez de la cryptomonnaie !

1/ Vous voulez acheter du Bitcoin ou une autre crypto en attendant que ça monte ?

Vous n’êtes pas un spécialiste et vous n’avez pas envie de le devenir, mais le Bitcoin vous intéresse. La destination idéale pour vous c’est le site français Coinhouse. Il suffit de se créer un compte en 5 minutes et de payer par carte ou virement bancaire. Une fois que vous avez acheté vos cryptos (vous avez le choix entre 17 monnaies), le site se propose de vous les garder au chaud gratuitement sur leurs serveurs sécurisés. Vous n’avez rien d’autre à faire à part croiser les doigts.

Vous avez peur de passer dans une autre tranche d’impôt ? Pas d’inquiétude, vous ne devez payer des impôts que sur vos bénéfices. Tant que vous ne retirez pas l’argent investi, vous n’avez rien à payer, ni à déclarer. Notez par ailleurs que si vous venez de la part d’Android-MT, une remise de 50 € vous sera offerte sur un compte Premium, mais cela n’a rien d’une obligation.

2/ Vous désirez aller plus loin, découvrir de nouvelles cryptos et faire du « trading » ?

Binance est la plus grosse plate-forme d’échange de cryptomonnaies en termes de volume. Sur le site vous pouvez acheter et vendre plus de 100 cryptomonnaies, y compris de nouvelles créations potentiellement très lucratives. Il est aussi possible de prêter ses cryptos pour en retirer un bénéfice, faire du «staking » et payer ses achats en crypto grâce à une carte de paiement relié au site. C’est une plate-forme de trading de choix pour les utilisateurs avancés.