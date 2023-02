Protection des yeux : le nouveau POCO est équipé d’une gradation PWM haute fréquence inédite

Vous le savez, les écrans de smartphone apportent de l’inconfort visuel. Mais pour être plus précis, c’est la gradation PWM à basse fréquence de votre écran OLED qui fait mal aux yeux. Suite à cela, certains fabricants ont tenté d’apporter une réponse avec d’autres types de gradation ou des filtres de protection, mais 2023 marque aussi l’arrivée d’une autre solution. En effet, cette année, le POCO X5 Pro 5G, qui est sur le point de sortir, a introduit le concept de « gradation PWM haute fréquence à 1920Hz ». Mais qu’est-ce que la gradation PWM exactement ? Pourquoi cela fait-il mal aux yeux ? Quelle est la différence entre la gradation PWM haute fréquence 1920Hz du POCO X5 Pro 5G et les autres ?

Qu’est-ce que la gradation PWM ?

La gradation PWM est apparue avec l’essor des écrans OLED. En raison des caractéristiques des écrans OLED, chaque pixel ne peut généralement être qu’allumé ou éteint, et il est difficile de régler la luminosité individuellement. Afin de la modifier, on utilise le mode de gradation PWM. Le principe de la gradation PWM (Pulse Width Modulation) consiste à faire clignoter alternativement l’écran avec une certaine fréquence de « ON > OFF > ON> OFF » dans un laps de temps très court. En ajustant le rapport de temps entre « ON » et « OFF », et en utilisant la rémanence visuelle de l’œil humain, il est possible de « faire croire » à une baisse de la luminosité de -50 % alors que l’écran est en fait éteint la moitié de temps.

Pourquoi la gradation PWM à basse fréquence nuit-elle aux yeux ?

Bien que la solution de gradation PWM résolve le problème du réglage de la luminosité, elle entraîne également des problèmes de scintillement. Pendant le processus de gradation PWM, si la fréquence de fonctionnement est très basse, l’œil humain ressent un scintillement. En particulier, de nombreuses personnes ressentent une gêne oculaire lors de l’utilisation de téléphones à faible luminosité la nuit, car la fréquence de gradation de l’écran est très faible sous faible luminosité, ce qui entraîne une fatigue oculaire aggravée. Par conséquent, afin d’utiliser pleinement le phénomène de persistance rétinienne de l’œil humain, la fréquence de fonctionnement de la gradation PWM doit être aussi élevée que possible. Et lorsque la fréquence PWM dépasse 1250 Hz, elle n’affectera pas de manière significative la vue. À titre de comparaison, la fréquence utilisée par la plupart des écrans OLED des téléphones se situe entre 180Hz et 480Hz, ce qui est à la limite supérieure de la plage perceptible des nerfs visuels humains, de sorte que de nombreuses personnes aux yeux sensibles ressentiront inévitablement une fatigue oculaire.

La gradation PWM haute fréquence : une meilleure protection oculaire pour la technologie OLED

Puisque la gradation PWM basse fréquence blesse les yeux, POCO a trouvé une solution logique : augmenter cette fréquence à 1920 Hz. C’est justement cette technologie qui équipe le POCO X5 Pro 5G. Actuellement reconnue comme la meilleure méthode de gradation, elle permet non seulement de résoudre le problème des lésions oculaires stroboscopiques sur les écrans OLED à faible luminosité, mais aussi d’éviter la perte de qualité d’image causée par les méthodes de gradation de type DC. Et cela fonctionne : regarder le téléphone pendant une longue période en faible luminosité ne créer aucun inconfort ! Et du point de vue de l’affichage, l’écran AMOLED 1920Hz à gradation PWM haute fréquence du POCO X5 Pro 5G est également très bon. L’écran est lumineux et transparent, et il n’y a pas de problèmes de luminosité et d’inégalité des couleurs. Bien que le POCO X5 Pro 5G ne soit pas le premier modèle équipé de la gradation PWM haute fréquence 1920Hz, il faut savoir que seuls quelques téléphones Premium en sont équipés, comme la série des iPhone 14. Parmi les téléphones de cette catégorie, le POCO X5 Pro 5G est une exception.

un capteur photo principal de 108 mégapixels avec du 4K de qualité

Outre l’écran, l’a partie photo est également le point fort de ce POCO X5 Pro 5G. Le capteur principal de 108 MP est très intéressant : photos claires, recadrage et agrandissement faciles. Mais avec une définition de ce type, il faut derrière un processeur qui déménage. Heureusement, le POCO X5 Pro 5G est équipé d’une puce très intéressante au niveau du rapport qualité/prox : la Qualcomm Snapdragon 778G. Elle ne chauffe pas et permet de libérer pleinement le potentiel de l’appareil photo. Grâce à la technologie de pixel binning 9-en-1 et à l’intelligence artificielle du Snapdragon 778G, la photo de nuit est de très bonne qualité. Le POCO X5 Pro 5G apporte aussi une fonction d’enregistrement vidéo 4K et un mode VLOG. Vous n’avez pas besoin de porter une caméra professionnelle pour filmer des vidéos de haute qualité. En outre, le POCO X5 Pro 5G dispose également d’objectifs ultra grand-angle et macro, qui peuvent répondre aux besoins de tournage de différentes scènes : photo de groupe ou artistique.

Une bonne protection des yeux et un effet « wow »

La protection des yeux ne suffit pas. Le POCO X5 Pro 5G supporte un rafraichissement 120 Hz, un affichage 10bit et la technologie Flow AMOLED. Cette dernière propose un écran plus léger et plus fin. Le POCO X5 Pro est épais de seulement 7,9 mm avec un poids de 181 grammes. Le taux de rafraîchissement élevé de 120Hz apporte une expérience fluide, tandis que l’affichage 10 bits – qui peut afficher jusqu’à 1,07 milliard de couleurs – arbore des couleurs riches et des transitions plus naturelles. Qu’il s’agisse de divertissement audiovisuel quotidien ou de visionnage professionnel de photos, cet écran est le top de ce qu’on peut trouver sur cette gamme.

À en juger par les caractéristiques de l’appareil (écran Flow AMOLED, gradation PWM à 1920 Hz, photo à 108 MP et vidéo 4K) le POCO X5 Pro 5G pourrait bien devenir la surprise de ce début d’année. Il faut dire que les téléphones actuels dotés de configurations similaires sont généralement vendus à plus de 400 euros. Avec un prix qui devrait se situer sous les 400 €, le POCO X5 Pro 5G pourrait bien devenir la bonne affaire de ce début de 2023.