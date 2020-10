Promotion : le VPN Surfshark à 2,11€ par mois !

Vous voyez beaucoup de publicités et d’articles sur les VPN, mais vous hésitez à vous abonner. Il faut dire que ce genre de services s’est multiplié et que chacun est le meilleur quand on écoute leurs arguments. Mais si nous vous parlons de Surfshark, c’est que c’est le VPN le moins cher et qu’il propose autant si ce n’est plus de fonctionnalités que ses petits copains…

Autrefois réservés aux connaisseurs et aux professionnels, les VPN se sont démocratisés au point de voir des publicités un peu partout, y compris à la télévision. Il faut dire que la confiance qu’ont les utilisateurs envers Internet en général s’est émoussée depuis quelques années : entre les pirates, les collectes de donnée, le tracking, la géolocalisation et la publicité ciblée, les VPN sont devenus un rempart à la portée de tous. Et même si un VPN sert avant tout à se protéger, on peut aussi en utiliser un pour «s’expatrier virtuellement» et accéder à des sites ou des services bannis, interdits ou limités en France (Netflix & Disney+ américain, les sites de liens BitTorrent, etc.)

Surfshark propose d’autres fonctionnalités sympas comme la protection contre les sites malveillants ou le phishing. Il permet aussi d’usurper une position GPS (si vous l’utilisez sur un mobile), de passer par deux serveurs étrangers à la suite (double VPN), de gérer une liste blanche d’applis ou de programmes qui ne passeront pas par le VPN, de choisir son protocole, etc. Cerise sur le gâteau, il est disponible sur tous vos appareils : smartphone, PC, tablette, media center, console, routeur, etc.

Le prix le plus bas du marché

Les VPN fonctionnent tous de la même manière : vous ne payez pas une somme définie par mois, mais une somme totale couvrant la durée de votre protection. Avec la formule en promotion de 24 mois, vous allez donc débourser 50,65 €. Cela revient à payer 2,11 € par mois. Notez que l’économie est de 81 % puisqu’un mois normal coûte 10,98 €. C’est une belle affaire qui fait de Surfshark le moins cher des VPN du marché (ExpressVPN revient à 5,85 € par mois dans sa formule la moins chère).

Pourquoi conseillons-nous le VPN Surfshark ?

Un VPN rapide et fiable

Serveurs nombreux avec fonctionnalités inédites

Nombre d’appareils illimité

