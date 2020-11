Promotion : apprenez ou améliorez une langue étrangère pour 2,50 €/mois avec l’appli Babbel (-50%)

L’appli d’apprentissage de langue Babbel propose actuellement une promotion exceptionnelle de -50%. Dans sa formule la plus avantageuse, l’utilisation de l’appli revient à 2,50 €/mois. L’opération est limitée dans le temps et s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent apprendre ou améliorer leur pratique d’une langue étrangère.

Leader sur le marché avec plus de dix millions d’utilisateurs, Babbel propose l’apprentissage de quatorze langues : Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Danois, Portugais, Suédois, Indonésien, Turc, Russe etc. Mais ce qui distingue Babbel d’autres services du même genre, c’est sa méthode, qui repose en grande partie sur l’expression orale, et ce grâce notamment à un outil de reconnaissance vocale particulièrement bien fait qui permet d’améliorer sa prononciation et de travailler sur sa confiance, élément essentiel de communication dans une autre langue.

Quel que soit votre niveau, débutant, intéremédiaire ou avancé, Babbel vous proposera des leçons adaptées après avoir évalué vos connaissances grâce à un rapide test. Ces leçons seront également adaptées à votre disponibilité (à partir de 5 minutes par jour) mais aussi à votre ambition ou à vos besoins. Parler une langue pour se débrouiller en voyage n’est pas la même chose que s’améliorer dans un cadre professionnel ou progresser dans le cadre de ses études.

Et comme un Français apprendra par exemple l’italien différemment d’un Anglais, chaque domaine d’apprentissage, tant pour la lecture, l’écriture, que pour l’écoute et l’expression orale est propre à la langue de l’apprenant. Chacun des cours est conçu par une équipe d’enseignants et de linguistes professionnels et Babbel a reçu une pluie de récompenses pour la qualité de sa méthode.

Et côté utilisateurs ? Le site de l’appli annonce que 92 % des utilisateurs Babbel ont amélioré leur niveau de langue en seulement 2 mois. Dans le Play Store Babbel récolte un 4,4/5, dans l’App Store c’est 4,5/5 et un 4,6/5 chez TrustPilot. Pas mal.

Pour conclure, on notera que l’appli est accessible sur PC, smartphone, tablette et même Apple Watch. Cliquez ici pour profiter de la promo à -50%, ou là pour profiter d’un essai gratuit de 7 jours….