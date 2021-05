Promo VPN : tout ce que CyberGhost peut faire pour 2 €/mois, et plus encore

Vous avez envie de vous équiper d’un VPN, mais vous vous posez légitimement des questions. La première concerne les prix. Entre un ExpressVPN à 5,57 € et un ProtonVPN à 8 €, comment des services comme CyberGhost peuvent-ils proposer des prestations à 2 €/mois ? La réponse est bien simple : il s’agit de baisser le prix au maximum pendant une courte période de temps pour faire « le buzz » et créer de l’intérêt autour du produit. Et là c’est le moment ou jamais puisque la réduction est de -83 % par rapport au prix normal…

Les points forts…

Mais pour 2 €/ mois, à quel genre de prestation a-t-on le droit ? En premier lieu, un VPN sert à chiffrer tout ce qui passe par votre connexion Internet pour éviter les interceptions de données et leur utilisation frauduleuse. CyberGhost propose les derniers protocoles y compris le récent Wireguard, plus efficace et plus rapide que le vieillissant OpenVPN. CyberGhost est aussi réputé pour ne rien garder des journaux de connexion : ils tiennent même un rapport des demandes officielles des polices du monde entier concernant les IP utilisées. La réponse est à chaque fois la même : «78.125.56.54 ? Connais pas ». CyberGhost ne vous trahira pas.

Et pas besoin de s’y connaître pour utiliser le VPN : vous ne touchez aux réglages que si vous vous en sentez capable puisqu’il suffit de cliquer sur le bouton Connecter pour que CyberGhost se charge de trouver le meilleur serveur. Notons d’ailleurs que le nombre de serveurs est important (6876 emplacements dans 90 pays), mais ce qui compte le plus c’est leur qualité. CyberGhost en propose pour le téléchargement, le stream et le jeu vidéo, mais pour chaque catégorie vous savez en temps réel quel est le meilleur et le moins saturé.

Citoyen du monde avec un VPN

Les serveurs dédiés au stream sont classés par pays, mais aussi par «chaîne». Si vous êtes à l’étranger et que vous voulez profiter de votre abonnement à Canal+, il suffit de trouver le serveur avec un drapeau français intitulé « Canal+ ». De même, vous pourriez avoir envie de profiter de contenus bloqués chez nous comme les films et séries de Hulu, les programmes de Comedy Central (South Park), la Formule 1 gratuite sur ServusTV, les chaînes étrangères ESPN, NBC, BBC, etc.

Si vous avez un abonnement à Netfix, Disney+ ou Amazon Prime Video, vous profiterez aussi de contenus inédits en utilisant une IP américaine ou japonaise.

CyberGhost est le VPN est le n°1 dans notre classement des VPN 2021 et ce n’est pas pour rien. Le service propose des versions pour tous vos appareils (Windows, Android, Mac, iOS, routeurs, consoles, etc.) et il est possible d’en connecter jusqu’à 7 en même temps. CyberGhost ajoute aussi régulièrement des « petits plus » comme ID Guard Leak Monitor et Password Checker qui permettent de savoir si un de vos mots de passe est suffisamment solide ou si un de vos comptes en ligne a été exposé à un vol massif d’identifiants.