Promo VPN : Surshark casse les prix avec une offre à 1,91 € le mois ! (-83%)

Dans le petit monde des VPN, le prix le plus bas vient souvent de chez CyberGhost avec un service complet pour 1,90 €. C’est généralement notre chouchou, celui que nous conseillons et celui qui se retrouve n°1 dans notre classement des meilleurs VPN.

Or Surfshark propose 3 arguments de poids :

► Un nombre d’appareils illimité

Vous pouvez le mettre sur un nombre illimité d’appareils : smartphone, tablette, routeur, TV, consoles, etc. CyberGhost permet que d’équiper « seulement » 7 appareils. C’est déjà pas mal, mais si vous avez un nombre conséquent de machines…

► Un bloqueur de pub

Surfshark propose un bloqueur de publicité qui fonctionne sur PC ou smartphone.Vous économisez du temps (les pubs ralentissent la navigation) et des Go de données sur votre forfait mobile puisque les bannières ne se chargent plus. Surfshark propose aussi un navigateur « aveugle ».

► Un audit indépendant

Choisir un VPN c’est important, car le service est garant de vos données : autant opter pour un site de confiance. L’infrastructure des serveurs de Surfshark a été auditée par la société indépendante Cure53 et a passé tous les tests avec succès.

Notons aussi que Surfshark propose des petits plus comme le GPS Spoofing, le double VPN (MultiHop) et surtout, le site est basé dans les îles Vierges Britanniques : un endroit avec des lois très en faveur du respect de la vie privée…

Mais à quoi ça sert un VPN ?

► Luttez contre l’espionnage de votre connexion Internet (HADOPI, GAFAM, etc.)

► Dissimuler son adresse IP réelle et profiter de nouveaux contenus sur Netflix

► Se connecter en sécurité sur hotspot WiFi inconnu

► Soyez anonyme sur Internet

► Contourner la géolocalisation de certains sites interdits en France

Tout savoir sur le prix

Les VPN commerciaux fonctionnent tous de la même manière. Si Surfshark coûte 1,91 €/mois, vous ne payez pas mensuellement, mais en une fois pour la durée de l’abonnement. Cela évite les reconductions tacites ou les « oublis ». Avec Surfshark vous payez donc 51,32 € pour 27 mois (2 ans plus 3 mois gratuits). Si vous faites le calcul, cela revient bien à 1,91 €/mois au final. À titre de comparaison, CyberGhost qui lui est affiché au prix de 1,90 €/mois coûte en fait 49,40 € pour 26 mois (2 ans plus 2 mois gratuits) tandis que NordVPN, plus connu et donc plus cher est proposé à 3,15 €/mois (75,65 € pour 24 mois).