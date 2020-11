Promos smartphones : les meilleures offres AliExpress

Chez Ali Express, on a décidé de célébrer le jour des célibataires en lançant le festival International du Shopping. Au programme, des millions d’offres et des réductions pouvant aller jusqu’à -70%. On fait le point pour vous sur les promos incontournables.

Si le Black Friday va effectivement pointer le bout de son nez dès le 27 novembre sur les sites de e-commerces (sauf interdiction gouvernementale), le site AliExpress a décidément de trouver un autre prétexte pour proposer avec un peu d’avance des millions de promotions.

En effet, la plate-forme vous donne rendez-vous dès le 11 novembre pour fêter non pas l’Armistice de 1918 (ce serait logique), mais la journée des célibataires (oui oui, ça existe en Chine…). Maintenant que le prétexte est posé, AliExpress se fera donc un plaisir de vous proposer ce 11 novembre des offres exceptionnelles sur des millions d’articles, avec des réductions pouvant aller jusqu’à -70% !

Notez bien que si vous faites quelques achats anticipés avant le 11 novembre, vous pourrez obtenir des coupons de réduction utilisable lors de la journée des célibataires. Et justement, il suffit de jeter un œil au rayon Smartphones pour tomber sur quelques bonnes surprises chez Xiaomi et Honor.

Le Honor 9X à 147 € chez AliExpress

Les utilisateurs à la recherche d’un smartphone design et doté d’un excellent rapport qualité-prix pourront jeter leur dévolu sur le Honor 9X. Avec son écran 6,59″ en FullHD+, profitez du moindre détail le tout dans une fluidité optimale offerte par la puissance du processeur Kirin 710F et ses huit cœurs. Rajoutez à cela 8 Go de RAM, 128 Go d’espace de stockage et un excellent triple capteur photo arrière composé d’un capteur grand angle de 48 MP, d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’un capteur dédié à la profondeur de champ de 2MP et vous obtenez un très bon cru signé Honor. Une occasion en or à saisir pour seulement 147 € (expédié de France).

Le POCO X3 NFC à 208 € chez AliExpress

Le POCO X3 NFC a été lancé en début septembre 2020, et autant dire qu’il a fait sensation. En même temps, difficile de rester de marbre devant un smartphone qui propose un écran 6,67″ en FullHD+ et 120 Hz, un Snapdragon 732G, une batterie ultra généreuse de 5160 mAh compatible charge rapide 33 W, et un quadruple capteur photo (64 MP + 13MP + 2MP + 2MP), le tout pour 208 € ! C’est simple, impossible de trouver mieux à ce prix-là !

Faites vous plaisir avec l’ultra puissant POCO F2 Pro à 354 € !

Le Poco F2 Pro est un avion de chasse porté sur la puissance et la performance, le tout proposé à un prix défiant toute concurrence. La fiche technique de l’appareil parle d’elle-même : l’utra puissant Snapdragon 865, une dalle AMOLED 6,67″ en définition FullHD+ compatible HDR10+, entre 6 Go et 8 Go de RAM selon les versions, une batterie de 4700 mAh avec charge rapide 30W, le tout complété par un quadruple capteur composé d’un capteur principal grand-angle de 64MP, un ultra grand-angle de 13 MP, un téléobjectif de 5MP et un capteur dédié à la profondeur de champ de 2MP. Un des smartphones les plus puissants du moment à seulement 354 € (livré en 7 jours depuis l’Espagne).