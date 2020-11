Promo série limitée : Canal+ avec Netflix et Disney+ pour 25 €/mois !

Cette série limitée exclusive propose en premier lieu l’offre socle Canal+/Canal+ Décalé avec bien sûr accès à tous les programmes quand vous le souhaitez grâce à la plate-forme myCanal (sur TV, mobile, etc.) À vous toutes les séries Canal+, création originale ou non (Le Bureau des Légendes, The Twilight Zone, Baron Noir, Killing Eve, Years & Years, Gomorra, Versailles, etc.), 300 films inédits par an (De Gaulle, Patria, Dark Watters, À Couteaux Tirés, Midway, etc.), la Ligue 1 de foot, le Top 14, la Formule 1, la Moto GP, le PGA Tour et la Premier League bien sûr.

Canal+ & Netflix

Si vous n’en avez pas assez, Netflix est aussi de la partie avec Le Jeu de la Dame, Peaky Blinders, The Crown, Walking Dead, Breaking Bad, Cobra Kai, L’Attaque des Titans, High Score et des grands classiques du cinéma : Retour vers le Futur, La Guerre des Mondes, Appolo 13, Invictus, Casino, Indiana Jones, Blade Runner, Les Évadés, Troie, Interstellar, Dune, Seul au Monde, Matrix, The Dark Knight, MadMax, Le Dictateur, Les Affranchis et tous les «Bébel».

Le meilleur de Disney pour Noël

Enfin, Disney+ propose le meilleur des univers Star Wars (films, séries animées et The Mandalorian), Pixar (Toys Story, Nemo, Cars, Wall-e…), Marvel (Captain America, The Avengers, Les Gardiens de la Galaxie, X-Men, Thor, Docteur Strange), Fox (The Simpsons, Avatar, L’Âge de Glace) et les documentaires National Geographics. Bien sûr les classiques Disney ne sont pas oubliés : Cendrillon, Blanche Neige, Aladdin, Bambi, Fantasia, La Petite Sirène, Pinocchio, Mulan, Pocahontas, Raiponce et des films mythiques comme Pirates des Caraïbes, Chérie j’ai rétréci les gosses, la Coccinelle, Rasta Rocket, Tron…

Pour profiter de cette offre très intéressante, il faudra s’abonner pour 2 ans (la première année à 25 €/mois puis 30 €/mois la seconde). L’avantage c’est que vous aurez accès aux programmes directement sur la télé en HD ou en 4K. Vous pouvez aussi en profiter sur 2 écrans simultanément (4 écrans pour Disney+). Notez qu’avec ce bouquet, vous aurez le droit au catalogue Cafeyn (1300 titres de presse en illimité), mais aussi à Multisports (Foot+, Rugby+, Golf+) pendant 3 mois.

Pourquoi conseillons-nous ce bouquet TV ?

Des centaines de programmes pour toute la famille

Des programmes «à la carte» quand vous le voulez

Cinéma, séries, jeunesse, classiques Disney, sports…