Promo ProtonVPN : le VPN ultra-sécurisé Suisse pour 3,29 €/mois

ProtonVPN est un VPN basé en Suisse. Créé par des scientifiques du CERN, ce service est le plus sérieux du genre avec des serveurs dans 54 pays, une compatibilité native avec Tor et la fameuse fonctionnalité « Secure Core » qui fait passer votre connexion uniquement par des pays respectueux de la vie privée. Mais ce n’est pas tout…

Si ProtonVPN vous dit quelque chose, c’est sans doute à cause du Webmail chiffré ProtonMail qui est le fruit du travail de scientifiques du CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). Cette organisation, basée à Genève est idéalement placée dans un pays qui protège les données personnelles de ses citoyens grâce à se fameuse Loi fédérale pour la Protection des données (LPD).

Notez que ProtonVPN dispose de ses propres serveurs dans un data center qui se trouve dans un ancien bunker militaire à 1000 mètres sous les Alpes. Les autres VPN peuvent toujours essayer de faire mieux… Ce ProtonVPN est un service très rapide qui propose une connexion via Tor, la possibilité de télécharger via BitTorrent et d’emprunter une IP pour franchir les géolocalisations.

Proton VPN propose aussi :

Un Kill Switch pour fermer la connexion en cas de défaillance d’un serveur

Une Protection contre les fuites DNS, aucun risque de corrompre votre trafic et votre emplacement

Des protocoles récents et un chiffrement fort

Aucun journal de connexion

La fonction Secure Core

Secure Core ? Kézako ?

Mais quelque c’est que Secure Core ? Il s’agit d’une connexion ultra sécurisée qui passe par plusieurs serveurs. C’est une fonctionnalité connue (une sorte de double VPN), sauf qu’ici les serveurs en question sont en plus basés dans des pays avec des lois strictes en matière de protection de la vie privée : Suisse, Islande et Suède. En passant par ces trois-là, vous êtes sûr de blinder votre connexion et tout ce qui y passe…

Le meilleur VPN à partir de 3,29 €/mois

En ce moment, il est possible d’accéder à la version « Plus » de ProtonVPN pour seulement 8 €/mois ou 6,63 €/mois en vous engageant sur 2 ans. Mais si vous n’avez pas besoin de Tor ou des serveurs de stream, vous pouvez opter pour l’offre « Basic » : 4 €/mois ou 3,29 €/mois en vous engageant pour 2 ans. Un prix très intéressant pour un VPN de ce calibre.

Pourquoi nous vous recommandons cette offre ?

Un VPN ultra-sécurisé

Basé en Suisse, un pays réputé pour sa politique de confidentialité/li>

La fonctionnalité Secure Core

Sur mobile, ProtonMail est très efficace et complète avec la possibilité d’éditer des profils (le plus rapide, aléatoire, etc.)