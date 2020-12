Promo ProtonVPN : -50% sur le VPN ultra sécurisé créé par l’équipe ProtonMail

À l’origine de la constellation « Proton », on trouve d’abord ProtonMail qui est le fruit du travail d’ingénieurs en informatique et d’experts en cryptographie tous issus du CERN, la prestigieuse organisation de recherche nucléaire située à Genève. La Suisse étant un emplacement de choix pour le respect des données personnelles grâce à Loi fédérale pour la Protection des données (LPD), ProtonVPN a tout naturellement vu le jour.

Il s’agit d’un VPN très solide et très rapide (10 Gbits/s) qui propose une connexion via Tor, une compatibilité P2P/BitTorrent et la possibilité d’outrepasser les géolocalisations bien sûr avec des serveurs dans 50 pays. Mais surtout, Proton c’est une société de sécurité avec des serveurs qui fonctionnent sur leurs propres réseaux dédiés et un centre de données qui se situe en Suisse se situe dans un ancien bunker militaire à 1 km sous les Alpes. Rien à voir avec la concurrence donc.

Une offre complète de sécurité pour 7,50 €/mois

En ce moment la société helvétique propose une offre avec ProtonMail, PartonVPN et un accès anticipé à ProtonDrive (un projet de cloud chiffré) pour seulement 7,50 €/mois dans le cadre d’un engagement de deux ans. Rappelons que ProtonMail propose un chiffrement de but en bout et la possibilité de converser de manière chiffrée avec des personnes qui n’utilisent pas ProtonMail via un formulaire sécurisé par mot de passe. Avec cette offre à 7,50 €/mois vous accéderez à la version payante de ProntonMail qui ne comporte aucune limitation. Quant à ProtonDrive, vous profitez d’un espace en ligne de 5 Go : largement de quoi placer en sécurité vos documents personnels ou professionnels importants.

Pourquoi nous vous recommandons cette offre ?