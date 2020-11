Promo : le VPN Cyberghost est actuellement à 2 €/mois (-83%)

CyberGhost est un VPN basé en Roumanie. Disponible sur tout un tas d’appareils (Windows, MacOS, Android, iOS, Linux, plugins navigateurs, Amazon Fire TV & Fire Stick, etc.), ce VPN propose une interface claire en français. Pour se connecter, il suffit d’un seul bouton et l’appli choisira l’emplacement le plus rapide pour vous. Vous voulez une IP dans un autre lieu ? CyberGhost est le VPN qui propose le plus de destinations différentes : 90 pays ! Il est possible de connecter 7 appareils sur un seul compte.

CyberGhost met aussi à disposition des serveurs optimisés pour le téléchargement Torrent, les services VoD ou chaînes de TV (Disney+, Netflix, Hulu, etc.) Le VPN propose aussi des fonctionnalités très utiles comme le Tunnel App Split (pour faire passer certaines applis au travers du VPN en cas de besoin), un bloqueur de pub, une protection WiFi avancée, une protection contre les sites malveillants et un système anti-tracking. Pour ce qui est d’Android, Cyberghost est compatible avec les versions Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo, Pie, 10 et 11. Soit depuis les versions d’Android remontant à 2012 jusqu’aux toutes dernières.

Les points forts de CyberGhost :

Nombreux appareils compatibles et serveurs dédiés

7 appareils protégés à la maison et à l’extérieur

6500 serveurs de 90 pays

45 jours satisfait ou remboursé

Installation et démarrage de Cyberghost