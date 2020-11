Black Friday : le forfait SFR 200 Go d’Internet pour 15€/mois seulement

À l’occasion du Black Friday, SFR propose un forfait inédit avec 200 Go d’Internet, appels et SMS illimités, le tout pour 15 € par mois seulement !

Vous sentez un peu à l’étroit avec cette petite enveloppe de 20 Go de données mobiles ? Vous voulez changer de forfait sans vous ruiner ? RED by SFR a la solution pour vous. L’opérateur au carré rouge profite du Black Friday pour lancer un forfait inédit et particulièrement séduisant : 200 Go de date, appels/SMS/MMS illimités, 15 Go de data dans les DOM-TOM et dans l’UE, le tout pour un prix ridicule de 15 € par mois seulement !

Quelle est la petite bête me demandez-vous ? Rien ne cloche cette offre. Ce forfait est sans engagement, vous pouvez donc résilier à tout moment. En outre, l’opérateur confirme que le prix de ce forfait est fixe, et n’augmente pas après la première ou la seconde année. Pas de mauvaise surprise, c’est 15 € maintenant et ça le restera.

Vous êtes intéressé par cette offre, mais vous êtes déjà engagé auprès d’un autre opérateur ? Sachez qu’il n’est pas compliqué de changer. Composez le 3179 sur votre smartphone pour recevoir un SMS qui vous indiquera la fin de votre période d’engagement et votre numéro RIO. En effet, SFR s’occupe de la résiliation de votre contrat avec votre précédent opérateur, et ce numéro est essentiel pour le bon déroulement de l’opération. Cerise sur le gâteau, vous gardez votre numéro. Pas besoin d’envoyer ses nouvelles coordonnées à tous ses contacts. Pour en savoir, vous pouvez d’ailleurs consulter notre tutoriel sur la résiliation des forfaits.

Notez que vous pourrez opter pour la carte SIM triple découpe, compatible avec tous les mobiles, ou bien pour une carte SIM virtuelle, plus connue sous le nom d’eSIM. Compatible avec seulement quelques smartphones pour l’instant, l’eSIM est une carte de SIM de nouvelle génération, inamovible puisqu’elle est soudée directement à la carte mère de votre appareil.

L’eSIM affiche de nombreux avantages, à commencer par une sauvegarde complète de vos données. Lors d’un changement de téléphone ou un vol, votre opérateur peut activer à distance votre ligne ou au contraire la désactiver. Plus besoin d’attendre que votre carte SIM traditionnelle soit livrée à la maison, un coup de fil à votre opérateur et le tour est joué.

Vous habitez dans la quinzaine de grandes villes qui auront la 5G d’ici le 3 décembre (Nice, Marseille, Le Mans, Toulouse, Angers, Nantes, Montpellier, Lyon, Clermont-Ferrand, etc.) ? Sachez que dans ces villes, SFR propose des forfaits à 80 Go, 100 Go, 150 Go et même une offre « illimitée ».

Pourquoi conseillons-nous ce forfait ?

200 Go pour 15 € par mois

Sans engagement et sans augmentation de prix à l’avenir

15 Go de data vers l’UE et les DOM-TOM

Si vous êtes intéressé, dépêchez-vous ! Vous avez jusqu’au lundi 30 novembre inclus pour profiter cette offre. Après, il sera trop tard !