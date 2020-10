Promo enceinte connectée : Google Nest Mini à -50% !

Google, ce n’est pas qu’un moteur de recherche ou des smartphones (les fameux Google Pixel), le géant américain se démarque également sur le marché des objets connectés avec sa gamme Nest : enceinte connectée, routeur Wi-Fi, sonnette connectée, vous avez le choix. D’excellente qualité, ces appareils se négocient malheureusement à prix d’or. Une fois n’est pas coutume, Google vient de solder son Google Nest Mini. Proposé d’ordinaire à 59,99 €, vous pouvez trouver le Google Nest Mini à 29,99 € grâce à notre bon plan Darty !

Google Nest Mini : petite et pratique, l’enceinte connectée par excellence

Si vous êtes en recherche d’une petite enceinte connectée, le Nest Mini est fait pour vous. La remplaçante du Home Mini embarque l’assistant de Google, l’un des meilleurs du marché avec Alexa d’Amazon. Pour se différencier de son prédécesseur, le Google Nest Mini se dote de quelques améliorations bienvenues.

En premier lieu, le son est bien plus puissant. Google a choisi d’intégrer deux basses plus profondes, pour un rendu plus percutant, plus clair et donc plus naturel. En outre, la voix de l’assistant Google est désormais capable d’ajuster automatiquement son volume selon le bruit ambiant. Cela évite de devoir se lever à répétition pour augmenter ou diminuer le volume sonore de l’appareil.

Un assistant qui s’adapte à vos demandes

Le Nest Mini est équipé d’un processeur et d’une puce dédiée au « machine learning », autrement dit l’apprentissage automatique. Dans d’autres termes, cela veut dire que votre Google Nest Mini va apprendre à connaître vos demandes, pour ensuite les exécuter plus rapidement.

Si vous n’avez jamais essayé Google Assistant, sachez que l’assistant vocal de Google s’impose comme l’un des meilleurs du marché avec Alexa d’Amazon. C’est simple, l’assistant de Google peut vous renseigner sur un nombre incalculable de choses : des adresses, des prix, des horaires, la météo, des rappels de rendez-vous, diffuser des ambiances sonores, des radios, lancer des chronomètres ou des minuteurs, etc.

Et outre, le Nest Mini vous permettra de contrôler les différents objets connectés que vous possédez à la maison. Que ce soit votre Chromecast, vos enceintes, vos thermostats ou vos ampoules connectées, il suffit de dire « Ok Google » ou « Hey Google » et de lui demander d’exécuter la tâche désirée : le Google Assistant saura répondre à la quasi-totalité de vos demandes.

Pour résumer, le Google Nest Mini est une excellente enceinte connectée, avec des performances honores améliorées, un assistant vocal au top, un design sobre, élégant et compact et une compatibilité Bluetooth 5.0. Le tout pour 29,99 € au lieu de 59,99 € en version blanche (galet) ou version noire (charbon).

Notez aussi que le Google Nest Hub Max est à 199 € au lieu de 229 € et que le Visiophone Nest Hello est proposé à 239 € au lieu de 279 €.