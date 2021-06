Promo d’été : le prix du VPN CyberGhost tombe à 1,99 € le mois

Alors que le VPN CyberGhost est normalement à 2 €/mois lorsqu’on s’engage pour 3 ans, jusqu’au 13 juin le tarif reste le même pour une période plus courte ! Pour 1 an de protection, vous ne payez que 29 € et vous avez en plus 3 mois gratuits.

Vous désirez prendre un abonnement à un VPN mais vous avez un souci avec leurs offres : il faut en effet souvent s’abonner pour 2 ans, 3 ans et même parfois 5 ans pour avoir le prix le plus bas. Même s’il ne s’agit pas d’un engagement à proprement parler puisque vous payez l’intégralité de la somme au début du forfait, cela fait souvent beaucoup d’argent à sortir.

Heureusement, en ce moment CyberGhost propose le tarif de 1,99 € sur leur abonnement de 1 an alors que normalement ce prix est réservé à ceux qui s’abonnent pour 3 ans. Et comme d’habitude, vous disposez de 3 mois gratuits. Cela revient à payer 29 € pour 15 mois de protection. C’est une très bonne affaire d’autant que vous avez toujours le choix de revenir sur votre décision dans un délai de 45 jours.

Une myriade de fonctionnalités…

En plus d’offrir une protection en simultané sur 7 appareils, CyberGhost propose plus de 7400 serveurs répartis dans 89 pays, mais aussi la possibilité de choisir un serveur pour chaque type d’usage : stream, téléchargement, ping rapide pour le jeu vidéo… Vous voulez simplement le meilleur accès ? Il suffit d’appuyer sur un seul bouton et vous voilà connecté.

Les « Ghosties » ont aussi la possibilité de supprimer la publicité, de rester invisible aux bots de tracking, de profiter des versions américaines, canadiennes et japonaises de Netflix et Amazon Prime Vidéo, de rester anonyme en toute circonstance, de garder une IP dédiée lorsque vous surfez sur le Net et de profiter des dernières technologies pour le chiffrement de vos données.

Protégez tous les appareils chez vous et à l’extérieur

Car CyberGhost c’est avant tout un VPN de qualité qui va chiffrer votre trafic Internet en vue de la rendre illisible pour une personne extérieure : pirate, police ou instance gouvernementale. Alors que ce genre de service était réservé à des experts, CyberGhost tire son épingle du jeu avec une interface claire ,qu’il s’agisse de la version mobile, PC, Mac ou iOS. On trouve aussi des versions pour les consoles PlayStation & Xbox, smart TV, routeurs, etc.

Mais pourquoi utiliser un VPN comme CyberGhost ?

Il est certes possible de se confectionner un VPN à la maison avec relativement peu de moyens, mais cela demande quand même quelques connaissances et si le chiffrement des données est assuré, vous ne pouvez pas choisir de serveur à l’étranger. CyberGhost c’est la solution de facilité : rien à configurer et vous pouvez protéger votre mobile lorsque vous n’êtes pas chez vous par exemple. Un VPN c’est aussi la certitude d’être « sous le radar », de pouvoir contourner les restrictions, d’accéder aux sites bannis de l’Internet français ou encore accéder à n’importe quel service si un jour la neutralité du Net n’était plus respectée en France. L’Internet à deux vitesses que pourrait nous proposer la « startup nation »…

Notez enfin que CyberGhost ne garde aucun journal sur vous : ils se vantent même sur leur site de ne pas répondre aux demandes de la police et des services de renseignement. Il faut dire qu’en Roumanie (le siège social du VPN), on ne plaisante pas avec la vie privée des citoyens. Ils se sont débarrassés de leur dictateur… eux.