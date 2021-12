Promo de Noël NordVPN : -72% sur le VPN n°1 !

Un VPN (Virtual Private Network) est un service qui permet de vous protéger des incursions dans votre vie privée. Alors que ce type de logiciel était réservé aux informaticiens, NordVPN met à votre disposition des applis et des programmes faciles à utiliser pour tous vos appareils : ordinateurs, tablettes, mobiles, smart TV, etc. Pas besoin de s’y connaître et jusqu’à 6 machines peuvent être protégées en même temps. NordVPN va tout simplement chiffrer les données échangées avec Internet. Non seulement vous allez vous protéger des pirates sur les points d’accès non sécurisés, mais aussi des curieux qui en veulent à vos données : bots, trackers, HADOPI, etc.

Chiffrement solide et choix de votre IP

NordVPN vous permet de choisir votre IP à la demande. En voyage à l’étranger, vous pourrez continuer de vous servir de vos plates-formes de streaming préférées (myCanal, France TV Pluzz ou RMC Sport sont inaccessibles si vous n’avez pas d’IP française). Mais le plus intéressant consiste à prendre une IP américaine, canadienne ou japonaise pour accéder à des contenus exclusifs sur Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video. Imaginez que le Netflix US contient presque deux fois plus de films et de séries que le catalogue français. Pour Disney+, vous aurez des films bien plus récents comme Spider-Man : Far from Home, Toy Story 4, La Reine de Neiges 2 ou Advengers : Endgame qui ne sont pas encore disponibles sur le Disney+ français.

Des fonctionnalités inédites…

Certes, NordVPN n’est pas le seul à proposer ce type de service, mais c’est celui qui montre les meilleurs résultats avec une connexion rapide, le choix entre 5156 serveurs dans 60 pays et des fonctionnalités très intéressantes comme le solide protocole NordLynx basé sur WireGuard, la possibilité de faire rebondir la connexion sur 2 pays (double VPN), les serveurs qui intègre Tor par défaut ou le module CyberSec qui déjoue les pièges tendus par les sites de phishing par exemple.

Un prix incroyable !

NordVPN propose en ce moment une réduction de -72 % sur son prix mensuel. En effet, 1 mois de NordVPN coûte 10,59 €, mais ce prix descend à 2,92 € pour les fêtes. Avec un seul paiement de 69,99 €, vous êtes donc tranquille pendant 2 ans et vous profitez bien sûr des nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées au VPN pendant cette période. C’est le moment de prendre au sérieux votre sécurité informatique !

Les + de NordVPN :