Promo CBD : la qualité Okiweed à -20%

Vous avez forcément déjà entendu parler de CBD. Ce produit naturellement contenu dans les plantes de cannabis est une substance anxiolytique sans être psychotrope. Ce n’est donc pas une drogue et c’est tout à fait légal. Chez Okiweed, on trouve des fleurs ou de la résine et tout est à -20% avec notre code promo…

Le CBD ou cannabidiol est une substance présente dans le cannabis. Il est utilisé médicalement pour traiter différentes pathologies, mais il est aussi connu pour apaiser l’anxiété, les nausées, la phobie sociale, les troubles du sommeil etc. Certaines personnes l’utilisent aussi comme plante de substitution à la « beuh » vendue sous le manteau (même s’il est conseillé de voir un addictologue dans ce cas).

Si vous avez envie d’essayer pour décompresser un peu, le magasin en ligne Okiweed propose -20% de réduction sur tous les produits avec le code ANDROIDMT20. Plus fort, Okiweed propose la livraison gratuite à partir de 29 € d’achats !

100% naturel

Selon la législation française, les plantes ou résines vendues chez Okiweed ne contiennent pas de Δ-9-tétrahydrocannabinol (moins de 0,2% de THC), la substance psychoactive qui peut avoir des effets indésirables : épisode paranoïaque, possibilité de développer une addiction, difficulté de concentration, etc. Tout est 100% naturel et les tarifs sont dégressifs : plus vous achetez et moins ça coûte cher…

Témoignages CBD :

Justin, 42 ans :

« Je fumais du cannabis quand j’étais plus jeune puis j’ai peu à peu arrêté. Lorsqu’il m’arrivait de reprendre une taffe avec des amis j’avais de très mauvaises sensations j’ai donc décidé d’arrêter complètement. Un jour j’ai essayé le CBD en vapoteuse et j’ai trouvé ça parfait : non seulement on n’a pas de mauvaises sensations de « défonce », mais je passe d’excellentes nuits. J’ai ensuite essayé l’herbe à base de CBD et c’est encore mieux puisqu’on retrouve le goût de la plante sans tous les défauts. »

Anne, 26 ans :

« Pas du tout fumeuse de cannabis, j’ai découvert le CBD lors d’un voyage en Suisse. J’avais des problèmes pour dormir et des crises d’angoisse. Le CBD a réussi à calmer ces épisodes et je dors beaucoup mieux. Mon compagnon qui ne veut pas fumer préfère l’utiliser sous forme d’huile : 2 gouttes sous la langue avant une réunion stressante ! »

