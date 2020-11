Promo Black Friday de NordVPN : -68 % et 3 mois gratuits

Vous le savez NordVPN est un des services VPN les plus en vue. Rapide avec son nouveau protocole NordLynx, il propose aussi des serveurs spécialisés, des centaines d’emplacements et des tas d’options pour garantir le respect de votre vie privée. Pendant ce «vendredi noir», NordVPN est à seulement 3,15 €/mois avec 3 mois gratuits…

L’anonymat et la vie privée sont plus que jamais mis en danger. Quand on voit les dérives totalitaires du moment, on peut se demander si le choix de recourir à un VPN n’est pas la meilleure option. Entre les politiciens, les pirates, les arnaqueurs, les GAFAM et les menaces qui pèsent sur la neutralité du Net : la mise en place d’un filtre entre vous et Internet est loin d’être superflue.

NordVPN est un des acteurs majeurs du secteur. Non seulement il ne garde aucune informations sur vous (cet aspect est certifié par le cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers), mais il propose énormément d’options que vous souhaitiez vous protéger, outrepasser les géolocalisations (Netflix & Disney+ US), télécharger en P2P «à l’ancienne» ou pouvoir vous connecter à Internet depuis une dictature (Chine, Biélorussie et demain…la France).

Mais que propose NordVPN au juste ?

Sécurité et vitesse avec le nouveau protocole NordLynx dérivé du solide WireGuard

La possibilité de domicilier son IP dans 59 pays (5500 serveurs)

Des serveurs spécialisés (P2P, stream, Tor, double VPN, obfuscated, etc.)

6 appareils protégés avec un seul compte

Blocage des malwares et des pubs

KillSwitch en cas de souci & protection contre les fuites DNS

NordVPN : la promo «black friday»

En ce moment, NordVPN propose une promotion «Black Friday» sur son offre de 2 ans (+ 3 mois gratuits). Alors qu’un mois d’utilisation coûte 10,16 €, ici le prix est de 3,15 €/mois. C’est une réduction de -68 % ! Vous n’êtes pas engagé, il suffit de payer votre abonnement en une seule fois pour 27 mois de protection.