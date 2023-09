Prix, technique, options : comment bien choisir son drone en 2023 ?

Le choix d’un drone dépend de plusieurs facteurs, et il est important de prendre en compte vos besoins spécifiques, votre expérience en matière de pilotage de drones, ainsi que votre budget. Voici les principaux éléments à considérer au moment de choisir votre appareil…

Attention à l’autonomie !

L’autonomie constitue un point important, car si un accu se décharge vite, il met plus de temps à se recharger. Avec une seule batterie limitée, vous n’aurez pas énormément de temps pour profiter du vol. Optez pour des puissances importantes et n’hésitez pas à prendre une ou deux blocs de batterie supplémentaire au moment de l’achat : vous paierez moins cher un pack drone + 3 batteries que d’acheter les accus au détail par la suite.

Le point crucial : la qualité de l’image !

C’est le second point le plus important, la qualité de la caméra. Si vous souhaitez capturer des images et des vidéos de haute qualité, il faudra opter pour une définition satisfaisante. Méfiez-vous des mentions « 4K » qu’on peut voir même sur des drones bas de gamme. Pour que ce paramètre soit intéressant, il faut que l’objectif soit stabilisé. Il existe des stabilisations optiques « gimbal » ou OIS et des stabilisations logicielles (EIS). Certains drones cumulent même les deux. Le nombre d’images par seconde est aussi très important pour une meilleure fluidité : privilégiez le 30 ou le 60 fps pour du 1080p. Idem pour le HDR qui donne des images plus éclatantes.

Certains drones disposent de deux caméras : une au-dessus pour filmer en contre-plongée et une en dessous. Si vous optez pour un modèle avec une seule caméra, n’oubliez pas de vérifier que celle-ci est orientable…

Des fonctionnalités annexes très sympas…

S’il est possible d’enregistrer les vidéos sur plusieurs centaines de mètres (et même plusieurs kilomètres pour les modèles les plus chers), la transmission en direct peut-être plus réduite. Privilégiez les appareils qui peuvent être pilotés de loin et qui en plus peuvent transmettre la vidéo sur de longues distances.

Les drones proposent différentes fonctionnalités de vol qui sont aussi très importantes pour votre confort…

Suivi d’une cible : faites en sorte que votre drone vous suive lors d’une descente à ski, en vélo ou autre activité sportive.

Positionnement via GPS : décidez du chemin que votre drone doit prendre sur une carte et délimitez des zones interdites

Résistance au vent : les drones disposent d’un indice de résistance au vent de 1 à 8

Retour en cas de batterie faible : vous n’avez pas à regarder l’état de la batterie toutes les 30 secondes…

Évitement d’obstacles : certains drones vont détecter un immeuble ou un objet pour ne pas bêtement se fracasser dessus.

Où trouver des drones au meilleur rapport qualité/prix ?

Si vous désirez profiter d’une large gamme de drones, nous vous conseillons le site Geekbuying qui propose des drones d’intérieur à partir de 30 €, des drones avec un excellent rapport qualité/prix pour 120-250 € et des appareils très pointus et haut de gamme entre 500 et 700 €.

Pour éviter de payer des frais de douane, vous pouvez sélectionner uniquement les appareils expédiés depuis les entrepôts en Allemagne, République tchèque et Hongrie (allez dans « Filter »). Vous recevrez votre colis en moins de 7 jours et les frais d’expédition sont gratuits.

Vous pouvez aussi aller faire votre choix sur la boutique Hard N Discount qui propose aussi un large choix de drones…