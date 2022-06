Présentation du projet VELAS et de son jeton VLX

Avez-vous entendu parler de la Blockchain VELAS ? Associée à son jeton, le VLX, VELA prend le pari de l’intelligence artificielle et d’une compatibilité possible avec Ethereum tout en fonctionnant avec une partie du code source de Solana. Un cocktail intéressant…

Dans cet article nous allons parler de la cryptomonnaie VLX et surtout du projet blockchain qui existe derrière : VELAS. L’objectif de notre démarche est de vous informer sur le projet VELAS. Notre analyse se concentre plus sur le développement technologique du projet que sur le développement financier du jeton VLX même si cela peut être lié puisque l’intérêt pour le token VLX dépend essentiellement de la réussite du projet VELAS. Nous ne prétendons pas donner de conseils en matière d’investissement. Chacun pourra interpréter les informations que nous partageons de la manière qu’il le souhaite et en tirer ses propres conclusions.

La blockchain VELAS en chiffres

Dans le monde de la crypto, le projet VELAS se classe au 168ème rang en termes de capitalisation boursière, celle-ci s’élève à environ 144 millions de dollars (chiffres du 5 juin 2022). Sa capitalisation boursière avait atteint 1,23 milliard le 1er avril 2022, ce qui constitue sa plus haute valeur historique. À cette même date, le prix du token VLX avait atteint une valeur de 0,54 $. Ces derniers mois, après une chute de la valeur de l’ensemble des cryptomonnaies, la valeur du token VLX a également était fortement affectée. La valeur du token VLX est maintenant 0,06 $. Certains investisseurs ont été effrayés par ces chutes des prix de l’ensemble des cryptomonnaies. D’autres observateurs voient ces faibles prix comme des opportunités d’investissement pour l’avenir, qui pourraient leur rapporter beaucoup lorsque le marché se reprendra. Il est possible d’acheter le jeton VLX et d’autres cryptomonnaies sur différentes plateformes comme Oil Profit. La plateforme a été récemment examinée par l’équipe d’Eclac dans leur revue Oil Profit 2022.

Qu’est-ce que le projet de VELAS ?

VELAS est souvent décrit comme un hard fork de Solana, ce n’est pas exactement le cas même si cela y ressemble un peu. L’équipe de VELAS explique dans son Whitepaper qu’ils avaient besoin s’appuyer sur une plateforme qui offre un bon rendement, ils ont donc testé plusieurs options pour finalement choisir Solana. VELAS a copié le code de Solana en changeant quelques petites parties et en ajoutant certaines fonctionnalités. De cette manière, ils ont fondé leur propre blockchain. Celle-ci ne s’exécute pas du tout sur la blockchain Solana, il s’agit bien d’une création originale. Comme vous le savez sans doute, Solana est une plateforme qui a eu beaucoup de succès, malgré certains problèmes importants ces derniers temps. Solana fait tout de même partie du Top 10 des blockchains en termes de capitalisation boursière et constitue une des places fortes du monde de la crypto.

Des transactions ultrarapides sur VELAS

L’une des caractéristiques très importantes de VELAS est que parmi les blockchains compatibles avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM), VELAS est la blockchain la plus rapide en termes de traitement des transactions. Elle permet de traiter 75 000 transactions par seconde en étant compatible avec l’EVM. Les transactions sont presque instantanées et leur coût est extrêmement faible, impressionant.

En fait, la blockchain de VELAS a pour spécificité d’être divisée en deux parties : la première partie est la partie qui est compatible avec l’EVM. N’importe quelle application décentralisée (dApp), créée sur le réseau d’Ethereum peut faire partie de l’écosystème de VELAS. Cela inclut toutes les applications qui sont codées dans le langage informatique Solidity et l’ensemble des tokens ERC-20.

La deuxième partie de la blockchain, s’appelle « Velas Native ». Sur cette partie de la blockchain sont développés les projets créés par l’équipe de Velas. Il y a des services financiers, comme Velas Vault, BitoBit, des exchanges et d’autres applications décentralisées. Les applications décentralisées du réseau Solana sont également compatibles avec cette partie de la blockchain.

L’équipe de Velas, qui est derrière le projet ?

Le fondateur de Velas est le Canadien Alex Alexandrov, il est également le fondateur de CoinPayments. CoinPayments est la plateforme de paiements par cryptomonnaie la plus utilisée actuellement dans le monde. Plus de 10 milliards de dollars de paiements en cryptomonnaies ont été réalisés sur cette plateforme depuis 2013. Plus de 100 000 entreprises l’utilisent comme plateforme de paiement dans plus de 190 pays dans le monde. CoinPayments possède des partenariats avec de grandes entreprises mondiales comme Yahoo Finance, Reuters, ou encore Forbes.

Qu’est-ce que la Velas Account, l’application dont vous avez peut-être entendu parler ?

Velas Account est un service développé par Velas qui permet d’utiliser des services liés aux cryptomonnaies de manière extrêmement simple, comme c’est assez rarement le cas dans le monde des cryptomonnaies. Pour utiliser Velas Account, il n’y a pas besoin de mot de passe mais ce n’est pas pour autant que la sécurité des utilisateurs est mise en péril. Vous pouvez vous connecter à votre compte avec un QR code, réaliser des paiements en un clic à un réseau d’entreprises, ou entre particuliers. L’application Velas account permet non seulement d’envoyer de la cryptomonnaie avec VLX, le token de VELAS, mais aussi avec d’autres cryptomonnaies comme le bitcoin par exemple. Enfin, Velas Account propose aussi un widget fonctionnant via une connexion API qui peut être affiché facilement par n’importe quel site web de commerce sur son site web afin de recevoir des paiements par cryptomonnaies via Velas Account.

À lire également : Coinhouse : le bon plan pour acheter vos cryptomonnaies