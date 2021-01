Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra : où précommander ? Quels cadeaux ?

Moins chers et plus puissants que la série des S20 de l’année dernière, les Samsung Galaxy S21 sont en précommande depuis le 14 et les livraisons devraient commencer le 29 janvier. Comme d’habitude, les clients qui souhaitent avoir leur appareil le jour de la sortie ont le droit à leur petit lot de cadeaux. On vous explique où précommander et quels sont les meilleurs avantages…