Pourquoi utiliser un VPN sur mobile ?

En ce qui concerne les VPN, il y a plusieurs écoles : ceux qui en ont déjà un, ceux qui ne veulent pas en entendre parler et ceux qui doutent. « Est-ce que que j’en ai vraiment besoin ? ». Mais au fond, à quoi sert un VPN dans la vie de tous les jours ? Un VPN (Virtual Private Network) agit comme un réseau privé : il chiffre votre connexion Internet et dissimule votre véritable adresse IP. Cela fonctionne aussi bien sur votre ordinateur que sur votre appareil mobile.

Un outil moderne pour l’Internet d’aujourd’hui

Le but est de rester le plus anonyme possible sur Internet. Derrière un VPN, personne – même pas votre FAI (Orange, Free, SFR, etc.) – ne peut savoir ce que vous faites en ligne. Les sites que vous visitez, vos téléchargements, la durée de vos sessions, vos horaires de connexion, l’utilisation de votre bande passante : tout cela reste confidentiel. Les personnes qui sont contre les VPN pensent souvent qu’il s’agit d’un outil pour les paranos. Pas du tout ! Vous n’avez peut-être pas envie que des tiers sachent sur quels sites vous allez. C’est du bon sen que de demander le minimum de vie privée sur Internet. Si vous avez peur de vous engager, vous pouvez toujours demander un VPN avec essai gratuit.

Contournez les restrictions

Un VPN permet aussi de contourner la censure. Les opposants vous diront que la France n’est pas la Chine ou la Biélorussie. Certes, nous avons plus de libertés, mais de nombreux sites sont bannis de l’Internet français, et ce, sans décision de justice. Cela va des sites de téléchargements aux sites permettant d’accéder à des livres ou des travaux scientifiques comme Sci-Hub ou LibGen. On a même vu l’année dernière des sites d’informations embauchant des dizaines de journalistes disparaître des radars. Un VPN fait sauter les verrous et permet aussi des petites fantaisies comme disposer de plus de contenu sur Netflix par exemple. Avec une IP américaine ou canadienne, vous accédez au catalogue de ces pays avec ses films récents et en français.

Les critères clés pour choisir son VPN

Si vous devez choisir un VPN, nous vous conseillons de regarder ces quelques points :

Le prix.

C’est évident, mais le prix est un facteur déterminant et ce n’est pas parce que ce n’est pas cher que c’est mauvais. Les gros VPN du secteur dépensent beaucoup en marketing et cela se ressent sur le tarif. On trouve de très bons VPN à moins de 3 €/mois.

La plupart du temps vous avez 30 jours pour réfléchir et vous faire rembourser.

6, 7, 10 ou illimité…

Certes le nombre de serveurs disponibles est important, mais le type de serveurs dédiés c’est aussi : jeu, stream, double VPN, etc.

Kill Switch, liste blanche, gestionnaire de mot de passe, navigateur incognito, etc.