Pourquoi Twitter veut imposer le partage de liens et limiter les captures d’écran ?

Si vous avec l’habitude de fréquenter les réseaux sociaux, vous connaissez sans doute le « cross posting ». Un utilisateur va faire une capture d’un post intéressant chez X pour le partager chez Y : le même contenu va alors se retrouver partout. Cela peut déranger, ou pas, mais au final la personne qui a créé le post perd en visibilité et même parfois en monétisation. Imaginez que votre Tweet fasse 100 000 « like », vous aimeriez bien capitaliser votre succès sur cette plate-forme… Mais c’est à ce moment qu’une dizaine d’utilisateurs va partager votre mème, votre bon mot ou votre photo sur Instagram, Facebook ou Reddit. Avec une capture d’écran, vous allez perdre une parcelle de cette notoriété nouvelle, ce qui n’est pas le cas si la personne a partagé le lien vers votre tweet.

Twitter is trying to persuade me to Share Tweet or Copy Link instead of taking a screenshot of the Tweet pic.twitter.com/vwFYNsf003

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 6, 2022