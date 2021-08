Pourquoi Omegle est meilleur que ses alternatives ?

Il existe de nombreuses options disponibles sur les chats vidéo en ligne comme Chatiw, FaceFlow, Bazoocam, etc. Mais la plus ancienne, et celle qui est considérée comme la reine des plates-formes de chat vidéo en ligne domine toujours sans partage ce marché.

Depuis son lancement, elle a pris un nouvel élan de popularité, surtout après la pandémie de COVID-19. l’utilisation d’Omegle est en hausse à près de 200% en 2021. Omegle a un grand nombre de concurrents, mais maintient toujours sa réputation. Alors, qu’est-ce qu’il y a de particulier à propos d’Omegle et pourquoi est-il plus populaire que les autres ? Parlons-en!

Réputation et héritage

Ces dernières années, de nombreuses applications de conversation en ligne ou de chat vidéo avec des étrangers sont apparues sur le marché et tentent de rivaliser avec les autres et attirer l’attention des Internautes. Omegle a donc connu une énorme concurrence au fil des ans. Mais les gens préfèrent toujours le leader aux autres. Omegle a réussi à maintenir sa réputation parce qu’il s’avère plus fiable et reste une référence dans son domaine. Omegle est sur le marché depuis près d’une décennie et compte toujours plus d’utilisateurs que les autres.

Bien sûr, de nombreuses controverses ont eu lieu au fil des ans à propos d’Omegle, mais la plate-forme maintient toujours sa réputation. Omegle est solide sur les applications de chat vidéo en ligne en raison de son héritage.

Interface utilisateur et fonctionnalités

Pour toute plate-forme et application, la chose la plus importante est son interface utilisateur. Omegle est un site Internet qui va à l’essentiel et ne propose qu’une seule page avec deux fonctionnalités principales. Chat texte et vidéo. Bien qu’il y ait un total de quatre fonctionnalités supplémentaires que sont le chat textuel normal, le chat étudiant, le chat vidéo modéré et non modéré.

La fonctionnalité la plus basique est le chat texte où vous pouvez discuter avec des inconnus. Aucun accès à la webcam ou au microphone n’est requis. Le chat texte est le mode le plus simple et le plus sûr pour le chat en ligne. Durant une session de chat vidéo, vous pouvez discuter via une webcam.

En outre, Omegle fournit une fonction de recherche de filtre en vous permettant de discuter avec le type de personnes avec lesquelles vous souhaitez converser. Le service de discussion Omegle Dorm est également en phase de test au sein de la communauté du site.

Popularité et sécurité

L’une des principales raisons de la domination d’Omegle sur le marché du chat vidéo est sa popularité. Avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe le monde, Omegle comptait en moyenne plus de 1 million d’utilisateurs actifs quotidiens en direct alors que ce chiffre est de plus de 5 millions après la pandémie. Ce trafic croît continuellement sans ralentir ce qui indique à quel point le site est populaire. En termes de sécurité, Omegle propose des options de discussion modérées et non modérées. Notons aussi que des options de chat non modéré sont disponibles pour les utilisateurs de 18 ans et plus.

Résumé

Il ne fait aucun doute que de nombreux fournisseurs de services de chat en ligne offrent de nombreux services intéressants de chat vidéo en ligne. Mais malgré tout, Omegle a maintenu avec succès sa réputation et sa domination sur le marché du chat vidéo en ligne et il est toujours considéré comme le roi des sites de chat vidéo en ligne pour toutes les raisons que nous avons évoqué.